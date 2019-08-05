Bakan Yardımcısı Birpınar, Akçakoca'da temizlik çalışmalarını inceledi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, sel felaketinin yaşandığı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde yapılan temizlik çalışmalarını inceledi.

Düzce’de 18 Temmuz tarihinde yaşanan selin ardından Akçakoca sahillerinde sel sularının getirdiği kirlilikle mücadele edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri sahil temizliği için bölgeye gönderildi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da bölgeye gelerek yapılan çalışmaları inceledi. Denize dalan ve deniz dibinde temizlik yapan dalgıçlar, Bakan Yardımcısı Birpınar’a bilgiler vererek, "Olduğu gibi balçık ve balçıktan ayaklar gömülüyor. Ama görüş olarak balçık dolayısıyla bir şey görünmüyor. Üzerine kum gelmiş altı komple balçık. Yukarıdan köylerden gelen tarlaların çamuru, kumları. Görünen tahtaları, ağaçları ne varsa aldık. Ama çoğunu çamur altına gömmüş" dediler.

'TERTEMİZ SAHİL VE DENİZ OLANA KADAR GİTMEYECEĞİZ'

Bakan Yardımcısı Birpınar, bölgenin tamamen temizlenmeden ekiplerin ayrılmayacağını söyleyerek, "Akçakoca, Düzce ve Sakarya’da olağanüstü yağmurdan dolayı sel meydana gelmiştir. 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 4’ü çocuktu. Öncelikle Türkiye’nin ve bölgedeki vatandaşlarımızın başı sağ olsun. Bu inanılmaz bir yağıştı iklim değişiklikten kaynaklanan. 160 kilograma yakın metrekareye yağmur düştü. Bir senede oluşan yağış 1 saat içinde oluştu. Bu yağışlar ve beklenmedik hava olayları olmaya başladı. İklim değişikliğinin bir parçası ve buna uyum sağlamak zorundayız. Bunun etkileri de hem turizme, hem hayvancılığa hem de tarıma ve altyapıya ciddi zararlar vermeye başladı. Bu süreç devam ediyor ve Doğu Karadeniz bölgesinde de aynı olaylar yaşanmıştı" dedi.