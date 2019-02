"Şu an yazılım ve donanımı dijitalleşmeye özel bir önem veriyoruz" Bakanlık olarak yazılım ve donanımı dijitalleşmeye özel bir önem verdiklerini dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında şu an 3 bakan yardımcısıyız. Bakan yardımcılıklarımız dan bir tanesi AR-GE ve AR-GE teşviklerinin teknoloji transfer ofislerinin kurulması ile ilgileniyor. Bir diğer bakan yardımcımızın bütün görevi de Türkiye’nin dijitalleşmesinde nasıl bir yol izleyeceğimizi stratejik planlar hazırlamak. Artık sadece biz makine üreticisiyiz bizim makinelerimiz bile dışarıdaki arkadaşlarımızın uygulamalarında olduğu gibi eskiden kontaklı devreler indir kaldırdık bir pres yaptık mı büyük bir iş yaptık zannederdik. Şimdi öyle değil artık yeni yapılan dönemde, mobil fabrikalarımız olsun beyaz eşya tesislerimiz olsun elektrik elektronik tesislerimiz olsun hepsi mekanik üretim kadar onun yanında endüstri 4.0’a uygun yapıldığı platformları üretmek en büyük hedef haline geldi. Çok şükür bugün çok hızlı yol alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"3D cihazlarının yazılımı yapılması her öğrencimiz kendisi yapabilir hale geldi"

Bakan Yardımcısı Büyükdede, daha düne kadar 3D cihazlarının yazılımı yapılması çok zor bir iş gibi görünürken, bugün her öğrencinin kendisi yapabilir hale geldiğini söyledi. Yazılımda Türkiye ve gençlerin bu işi sevdiğini anlatan Büyükdede, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim dönemimizin gençliği gibi değil bu gençlik çok aktif ve yeni gençliğin alt yapısını kurmak gibi bir görevimiz var. Bizim dönemimiz gibi değil yeni gençlik çok hızlı. Gazeteciler durmadan otomobili soruyorlardı artık otomobil yok. Otomobilin dışında bir tane teneke kutu var ama teneke kutu değil yani asıl kutu içindeki yürüyen bilgisayar. Yeni dönem mekanik bir şeyi üretmek değil o mekaniğin içerisindeki donanımı bir bilişim teknolojilerini kullanarak dijital ortamda ekipman üretmek anlamına geliyor. Her şey uzaktan kumandalı haline gelecek."

"İnsansız otomobili Türkiye olarak yapabilecek güce geldik"

"İnsansız otomobili Türkiye olarak yapabilecek güce geldik" diyen Büyükdede, "Donanımlı, tesisatlı, yapısal algılama teknikleri, sensörleri, motor teknolojisi gibi özelliklerle elektrikli araçlara doğru hızla bir geçiş oldu. Bunun alt yapısı var. Biz gerçekte yürüyen bilgisayar yapmaya gayret ediyoruz. Ciddi bir yazılım arifesindeyiz. Makine aracın mekaniğini yapmak enteresan olmaktan çıktı. Artık Türkiye için en kolay işlerden bir tanesi. Artık ondaki yazılım donanım ve ekipman birinci sıraya geçti. Eskiden otomobil enstitüsüne makineler yapardık. Daha kolaydı mekaniğini yapardınız elektrik ve elektronik yazılımı bunun içerisinde çok küçük bir paydı. Artık küçük olmaktan çıktı en önemli konu ben ona şöyle diyorum. Mekaniğe ruh vermek, bir ruh mecaz şeklinde söyleyeyim yani bu yazılımcılara onu anlatıyorum siz neticede bir ruh veriyorsunuz bu işe. Bir yazılımla onların hareketlerini takip ediyorsunuz. İşin mekanik tarafının Türkiye’nin halletmesi çok kolaylaştı ama bu yeni gençliğimizin üniversite noktasının bu yeni dünyaya ayak uydurabilir hale gelmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.