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Bakan Yardımcısı Cansız, madencilerle iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 22:11 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, yerin 560 metre altında madencilerle oruç açtı - Bakan Yardımcısı Cansız: - "Zonguldak havzasında 1 milyar 500 bin tonluk taş kömürü mevcut. Üretim seviyesiyle bunu bizim tüketmemiz bin 500 yılı alacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, maden işçileriyle yerin 560 metre altındaki kömür ocağında orucunu açtı.

Vali Erdoğan Bektaş, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve diğer ilgililerle TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağına giren Cansız, madencilerle sohbet etti.

"Fayton" vagon sistemiyle yaklaşık 2,5 kilometre ilerideki galeriye giden Mithat Cansız ve beraberindekiler, yaklaşık bir kilometre yürüyerek ulaştıkları üretim bölgesindeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Cansız, burada kazmayla kömür çıkardı.

Cansız ve beraberindekiler, iftar vaktinin gelmesiyle eksi 560 kodunda kalas ve odun parçalarından hazırlanan sofraya konuk olarak kömür işçileriyle oruçlarını açtı.

İstek üzerine madencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Cansız, daha sonra işçi asansörüyle madenden çıktı.

Cansız, kuyu başında gazetecilere yaptığı açıklamada, emekçi maden işçileriyle ramazan ayında yer altında iftar yaptıklarını söyledi.

Dünyanın en kutsal mesleklerinden birinin madencilik olduğunu ifade eden Cansız, şöyle konuştu:

"En helal kazançların temin edildiği alan. Bu duygularımızı da arkadaşlarla paylaştık. Yarın ilave 500 kişiyle ilgili kura çekimi var. Burada yöre halkımızla beraber bu kurayı tecrübe edeceğiz. Biz her şeyden önce başta enerji olmak üzere belirli alanlarda bağımlı olan bir ülkeyiz. Zonguldak havzasında 1 milyar 500 bin tonluk taş kömürü mevcut. Üretim seviyesiyle bunu bizim tüketmemiz bin 500 yılı alacak. TTK Genel Müdürlüğü'nün başlattığı mekanize ve yarı mekanize sistemin uygulanabilirliğini bizatihi kendimiz görmüş olmaktan mutlu olduk. Bunu kullanan arkadaşlarımızın da içselleştirmiş olduklarını görmek de ayrıca mutlu etti. Biz dışa bağımlılığımızı orta vadede büyük bir oranda Zonguldak'ın kömürüyle azaltmış olacağız."

Vali Bektaş da maden işçilerine kazasız belasız çalışmalar dileyerek, "TTK'nin de başlattığı yarı mekanize sistemin gerçekten de çok önemli olduğu ortaya çıkıyor. İnşallah o proje de başarılı olur. İnşallah giderek daha az kazalarla karşılaşırız. Bizim bu kömüre ihtiyacımız varsa çıkartacağız. Hem kömür çıkartacağız hem de madencilerin sağlıklarından emin olacağız." diye konuştu.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Cansız'a Devrek bastonu hediye etti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız iftar kömür ocağı maden işçileri Zonguldak

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