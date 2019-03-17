Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesinde AK Parti tarafından çeşitli açılışlar ve Eti Maden Madencilik Anadolu Teknik Meslek Lisesi’nin temel atma töreni yapıldı. Temel atma törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, burada yaptığı konuşmada, "Şu anda yaklaşık 8 milyar dolar olan madencilik sektörü payını 2023 yılına geldiğimizde 24 milyar dolar seviyelerine çıkarmış olacağız. Bor marka deterjanımızı piyasaya sunduk ve 8 hafta gibi kısa bir sürede 10 bin tonun üzerinde satışı gerçekleşti" dedi. Seyitgazi’nin Kırka beldesinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) işbirliğinde Cumhur İttifakı mitingi düzenlendi. Mitingin ardından AK Parti ve MHP’nin seçim koordinasyon merkezleri ve Seyitgazi Belediyesi Pazar Yeri’nin açılışları yapıldı. Daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız’ın katılımıyla Eti Maden Madencilik Anadolu Teknik Meslek Lisesi’nin temel atma töreni gerçekleşti. Törende bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Cansız önemli açıklamalarda bulundu. Cansız, "Bu proje kapsamında bakanlığımızın ilgili genel müdürlüğü Eti Maden, 10 buçuk milyon TL’lik bir ödenek ayırdılar ve inşallah bundan sonraki süreçte bu ödeneği harcayarak tesisimizi Kırka’mıza kazandıracağız. Bugün burada temelini atacağımız eğitim yuvası hiç ülkemizin madencilik sektörünün gelişmesi ve güçlenmesi için atılan önemli adımlardan bir tanesi olacaktır. Benimsediğimiz milli enerji ve maden politikası çerçevesinde bakanlığımızın sorumlu olduğu tüm alanlarda çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Yaklaşık 8 milyar dolar olan madencilik sektörü payını 24 milyar dolar seviyelerine çıkarmış olacağız"

Madencilik sektör payını artırmak istediklerini ifade eden Cansız, "Enerji Bakanlığı olarak ülkemizin gayri safi milli hasıla içerisindeki madencilik sektör payını şu anki yüzde 1’ler seviyesinden bütün kararlılığımızla 2023 yılına kadar en az yüzde 3 seviyelerine taşıma gibi bir hedefimiz var. Bunun matematiksel karşılığı şu anda yaklaşık 8 milyar dolar olan madencilik sektörü payını 2023 yılına geldiğimizde 24 milyar dolar seviyelerine çıkarmış olacağız. Bunu yaparken de Kırka’mıza ve Eti Madenimize çok ciddi görevler düşecek. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73’ünü barındıran Kırka’mız eliyle ve marifetiyle geçen yıl tarihi bir rekor kırarak bor ihracatında 1 milyar dolar seviyesini aştı ve böylece dünya pazarında pazar payımızı yüzde 59’a çıkardı" diye konuştu.

"8 hafta gibi kısa bir sürede 10 bin tonun üzerinde satış gerçekleşti"

Son olarak bordan üretilen deterjan satışının 10 bin tonu aştığını aktaran Cansız, şunları söyledi:

"Yine bor madeninde üretilen tamamen doğal mineralli ve ekonomik olan bor marka deterjanımızı yeni bir paket, yeni bir vizyon ve yeni bir konsept ile piyasaya sunduk ve hamd olsun 8 hafta gibi kısa bir sürede 10 bin tonun üzerinde satış gerçekleşti."