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Bakan Yardımcısı Çataklı'dan 'uyuşturucu' iddialarına yanıt! "Akıldışı yaklaşımı reddediyoruz"

05.11.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla gündeme gelen 'uyuşturucu' konusunda açıklama yaparak "Uyuşturucu yakalamalarını delil göstermek gibi akıldışı bir yaklaşımı reddettiğimizi, bu yorumu ortaya koyanların düştüğü gülünç duruma samimiyetle üzüldüğümüzü de ifade etmek isterim" dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan 'uyuşturucu' iddialarına yanıt! "Akıldışı yaklaşımı reddediyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

"GÜLÜNÇ DURUMA SAMİMİYETLE ÜZÜLÜYORUZ"

Çataklı'nın buradaki konuşmasından satır başları şöyle:

  • Karada ve denizde uyuşturucu yakaladıkça taltif edileceğimizi düşünürken, maalesef bazı siyasi açıklama ve videolarla, suçlandığımızı hayretle izliyoruz. Uyuşturucuyla mücadele edilmediğini iddia edip, buna uyuşturucu yakalamalarını delil göstermek gibi akıldışı bir yaklaşımı reddettiğimizi, bu yorumu ortaya koyanların dünyada uyuşturucuyla mücadele eden kurumlar ve insanlar nezdinde düştüğü gülünç duruma samimiyetle üzüldüğümüzü de ifade etmek isterim.

  • Ekimde tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 75’i PKK/KCK, 18’i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu 94 terörist etkisiz hale getirildi.
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uyuşturucu İsmail Çataklı

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