Bakan Yardımcısı Çataklı Hakkari'de

Çataklı, bu hedef doğrultusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile İZDES projesinin uygulanmasına başlandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Çataklı, bakanlık olarak, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik olarak sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulmasının temel hedefleri olduğunu söyledi.

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesine değinerek "İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimizde başlattığımız vatandaş odaklı hizmet seferberliği kapsamında, bakan yardımcılarımızın başkanlığında şu ana kadar 22 ilimizde programlar gerçekleştirdik." dedi.

"Vatandaş odaklı hizmet anlayışının bakanlığımız taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, valiliklerimizdeki iyi uygulama örneklerini tespit ederek diğer illerimize bunları aktarmak amacıyla İZDES dediğimiz bir izleme değerlendirme projemiz var, bunu sürdürüyoruz."

Bu kapsamda ilk etapta bütün illerde ziyaretlerde bulunarak tespitler yaptıklarını anlatan Çataklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' ifadeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimizde başlattığımız vatandaş odaklı hizmet seferberliği kapsamında, bakan yardımcılarımızın başkanlığında şu ana kadar 22 ilimizde programlar gerçekleştirdik. Kısa sürede diğer illerde de programlar yapmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Çataklı, bakanlıklarınca uygulanan halk, il ekonomi ve muhtar toplantıları, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi proje ve uygulamalar hakkında odalar, borsalar, muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle buluşup görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirerek ''Bu projenin amaçlarından bir diğeri de bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 Acil Servis, nüfus, göç ve benzeri hizmetlerden yaralanan vatandaşlarımızla bire bir görüşüp hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmektir." dedi.