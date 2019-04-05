Bakan Yardımcısı Çataklı: Mart ayında 84 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, mart ayındaki operasyonlarda 3'ü gri kategoride aranan 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlık binasında basın toplantısı düzenlendi. Çataklı, mart ayında yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsal alanda 7'si büyük, 37'si orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 910, şehirlerde ise 2 bin 120 operasyonun yapıldığını belirtti. Operasyonlarda 3'ü gri kategoride aranan 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Çataklı, terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 bin 716 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 645'inin tutuklandığını bildirdi. Çataklı, "Yapılan operasyonlar neticesinde; 143 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 99 silah, 64 mayın- el yapımı patlayıcı, 53 el bombası, 3 bin 542 kilo patlayacı madde, 5 bin 548 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi. UYUŞTURUCUYA BİN 622 TUTUKLAMA

Bakan Yardımcısı Çataklı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 9 bin 44 operasyonun yapıldığını, bin 622 kişinin tutuklandığını söyledi. Çataklı, operasyonlarda 1 ton 81 kilo eroin, 3 ton esrar, 20 kilo kokain, 27 kilo afyon, 32 kilo metamfetamin, 18 kilo bonzai, 93 bin 848 sentetik ecza, 826 bin 305 captagon, 156 bin 458 adet ecstasy, 3 bin 532 kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 591 operasyonda, 38 kişinin tutuklandığını söyleyen Çataklı, bu operasyonlarda 1 milyon 675 bin 916 paket kaçak sigara, 421 bin 64 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini söyledi. Çataklı, yapılan 'aranan şahıslar operasyonu' ve 'Türkiye güven huzur uygulaması 2019/2' operasyonlarında, aranan 5 bin 7 kişinin yakalandığını, kayıp 72 kişinin bulunduğunu, 2 bin 470 kişiye adli-idari işlem yapıldığını, bin 205 aracın trafikten men edildiğini belirtti.

Terör suçları kapsamında mart ayında, 4 bin 806 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını kaydeden Çataklı, tespit edilen 2 bin 426 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını ifade etti. Çataklı, düzensiz göçle mücadelede kapsamında, 24 bin 669 düzensiz göçmen yakalandığını, 573 organizatör ise gözaltına alındığını bildirdi.

Mart ayında meydana gelen trafik kazalarında 145 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Çataklı, 12 bin 578 yaralanmalı trafik kazasında 20 bin 102 kişinin yaralandığını belirtti.

'SEÇİM DÖNEMİNDE 9 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ'

Yerel seçim döneminde bin 531 olayın meydana geldiğini, 356'sının muhtarlık seçimleri ile ilgili olduğunu belirten Çataklı, "Bu olaylarda 495 kişi gözaltına alınmış, 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 919 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Bir önceki 2014 mahalli idareler seçiminde; bin 54 olay meydana gelmiş, bin 771 kişi gözaltına alınmış, 17 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 535 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Partilere yönelik 2014 seçimlerinde toplam 261 olay olmuş, 2019 seçimlerinde ise; yüzde 29 azalma ile 186 olay meydana gelmiştir" diye konuştu. 'KIŞ OPERASYONLARI 15 NİSAN'A KADAR SÜRECEK'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Yardımcısı Çataklı, kış boyunca yapılan terörle mücadele operasyonlarına ilişkin rakamlara da değinerek şöyle dedi:

"16 Aralık 2018 tarihinde kış operasyonlarımız planlandığı şekilde başlamıştı ve 15 Nisan tarihine kadar da devam edecek. O gün için planladığımız bütün operasyonlar gerçekleştirildi ve tamamlandı. Bu operasyonlarda 974 bölgede 25'i büyük 139'u orta olmak üzere 4 bin 728 operasyon yapıldı ve 198 terörist etkisiz hale getirildi. Bu etkisiz hale getirilen teröristlerden 34'ü ölü, 66'ı sağ, 98'i ise teslim şeklinde gerçekleşti. 262 silah, bunlardan 118’i ağır ve uzun namlulu olmak üzere çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Yine 488 sığınak, barınak ve bunlar içerisinde çok sayıda yiyecek ve giyecek maddesi ele geçirildi. 15 Nisan’dan itibaren de bahar dönemi operasyonlarımız başlayacak. Bunun için gerekli planlamalar yapıldı, bütün hazırlıklarımız da tamam. Planlandığı şekilde arkadaşlarımız kesintisiz bir şekilde bu konudaki çalışmalarına devam edecekler."