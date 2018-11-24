Bakan Yardımcısı Çataklı Şırnak'ta

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesine değinerek, "Çalışmalar sonucu 81 il valilik ziyaretlerine dayalı değerlendirme raporu hazırlanarak vatandaş memnuniyeti ve hizmet kalitemizi yükseltmeyi amaçlıyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığının İZDES projesi çerçevesinde Şırnak'a gelen Çataklı, Valilik Toplantı Salonu'nda, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, okul aile birliği başkanları ve dernek başkanları ile görüştü.

Çataklı, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlık olarak kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik olarak sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulmasının temel hedefleri olduğunu söyledi.

Çataklı, bu hedef doğrultusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile İZDES projesinin uygulanmasına başlandığını belirterek, şöyle dedi:

"Vatandaş odaklı hizmet anlayışının bakanlığımızın taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, valiliklerimizdeki iyi uygulama örneklerini tespit ederek diğer illerimize bunları aktarmak amacıyla İZDES dediğimiz bir izleme değerlendirme projemiz var, bunu sürdürüyoruz."