Bakan Yardımcısı Çataklı, sürücüleri uyardı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde katıldığı uygulama noktasına sürücüleri uyardı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasından dolayı Ilgaz ilçesinde trafik uygulamasına katıldı. Bakan Yardımcısı Çataklı, uygulama noktasında araç sürücülerine dikkatli gitmeleri husunda uyardı. Araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük ve İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Sürücü Seyehat Karnesi’ni veren Çataklı, karne ile çocukların ailelerine not verebileceğini belirtti.

