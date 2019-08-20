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Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 20:48 | Son Güncelleme

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, memleketi Kocaeli’nin Körfez ilçesinde toprağa verildi. Dursun’u son yolculuğunda yalnız bırakmayan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli’de toprağa verildi. İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile düzenlenen cenaze törenin ardından Dursun’un cenazesi, cenaze aracı ile doğduğu Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi Mezarlığı’na getirildi. Mezarlıkta Dursun’un cenazesini yakınları ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Mezarlıkta cenazenin toprağa verilmesi sırasında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Yalova Valisi Muammer Erol, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, kardeşleri Haldun Dursun, Feridun Dursun, Hale Dursun ve siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Dualar eşliğinde Dursun’un cenazesi toprağa verildi. Bu sırada Dursun’un yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazenin toprağa verilmesi sırasında din görevlileri Kur’an-ı Kerim okudu.

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi
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