HABER

Bakan Yardımcısı Dursun, trafik kazasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:42 | Son Güncelleme

Muş ve Bitlis'teki programlarının ardından Van'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programının ardından Ahlat'a geçen Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van'a hareket etti.

Dursun'un içinde bulundu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralalılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Türkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyorTürkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor
Eminönü'nde sel baskını güvenlik kamerasında; metrelerce su bir anda böyle dolduEminönü'nde sel baskını güvenlik kamerasında; metrelerce su bir anda böyle doldu
GÜNCELLEME 2 - Nevşehir'de trafik kazası: 7 ölü, 11 yaralıGÜNCELLEME 2 - Nevşehir'de trafik kazası: 7 ölü, 11 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun trafik kazası Van

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eminönü'ndeki alt geçidin su altında kalması saniye saniye görüntülendi

Felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Salda Gölü davasında mahkeme yetkisizlik kararı verdi

Salda Gölü davasında karar!

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun kaza geçirdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

İzmir'de dün başlayan yangın yayılmaya devam ediyor

Dün başladı, durdurulamıyor! Tedirgin bekleyiş

HDP'li belediyeden çıkarılan şehit yakınları işe alınacak

İşten çıkartılan şehit yakınlarıyla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.