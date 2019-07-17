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Bakan Yardımcısı Dursun'dan Van'daki tarihi mekanlara ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 18:29 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

Bakan Yardımcısı Dursun'dan Van'daki tarihi mekanlara ziyaret

Tuncay AVCI/GÜRPINAR(Van), (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Gürpınar ilçesindeki tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.
Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış tarafından karşılanan Dursun, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dursun, daha sonra ilçede bulunan tarihi Hoşap Kalesi ile Çavuştepe Kalesi'ni gezdi. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Güzelsu Mahallesi'nde ve Hoşap Kalesi çevresinde yapılacak projeler hakkında Bakan Yardımcısı Dursun'a bilgi vererek, turizmin geliştirilmesi amacıyla hazırladıkları projeleri anlattı. Bakan Yardımcısı Dursun, Çavuştepe Kalesi'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarını da inceledi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Yardımcısı Dursun'dan Van'daki tarihi mekanlara ziyaretBakan Yardımcısı Dursun'dan Van'daki tarihi mekanlara ziyaretBakan Yardımcısı Dursun'dan Van'daki tarihi mekanlara ziyaretBakan Yardımcısı Dursun'dan Van'daki tarihi mekanlara ziyaret

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