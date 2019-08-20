HABER

Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatın kaybettiği kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 13:00 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatın kaybettiği kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını yitirdiği kazanın, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirerek, aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana geldiği bildirildi.
Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Muş'un Malazgirt ilçesindeki incelemelerinin ardından Bitlis'in Ahlat ilçesine geçen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Prof. Dr. Dursun, Bitlis'in Adilcevaz ilçesini ziyaret ettikten sonra da Van'ın Erciş ilçesine doğru yola çıktı. Ancak Dursun ile asistanları Töre Üst ve Ferhat Küçük'ün bulunduğu 27 AAL 348 plakalı otomobil, sürücü M.Ş.B.'nin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Prof. Dr. Dursun hayatını kaybederken, asistanları Töre Üst ve Ferhat Küçük ile sürücü M.Ş.B. yaralandı. Yaralıların tedavileri devam ederken, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve beraberindeki heyetin Adilcevaz ilçesinde yaptığı ziyaret sonrasında Erciş ilçesine yapacağı ziyaret sebebi ile Adilcevaz'dan Erciş istikametine doğru seyir halinde iken Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi Aile Plajı bölgesine geldikleri esnada, araç şoförü M.Ş.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandığı, olayla alakalı derhal ve acil işlemler için 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, kaza mahallinde cumhuriyet savcısı nezaretinde incelemelerin hassasiyetle yapıldığı, araçta bulunanlardan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un olay mahallinde hayatını kaybettiği, asistanları Töre Üst ve Ferhat Küçük ile araç şoförü M.Ş.B.'nin yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Van ilindeki hastanelere sevk edildikleri ve tedavilerinin devam ettiği, cumhuriyet başsavcılığımız tarafından görevlendirilen cumhuriyet savcısı tarafından ölen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Erciş Devlet Hastanesinde ölü muayene ve diğer adli işlemlerinin yapıldığı ve olayın çok yönlü olarak soruşturulduğu hususu kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur."

FOTOĞRAFLI

Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatın kaybettiği kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmişBakan Yardımcısı Dursun'un hayatın kaybettiği kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmişBakan Yardımcısı Dursun'un hayatın kaybettiği kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş

Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu
3 Büyükşehir belediyesine kayyum atanması şehit ailelerini sevindirdi3 Büyükşehir belediyesine kayyum atanması şehit ailelerini sevindirdi
Fıstık hasadına sayılı günler kala rekoltede düşüş beklentisiFıstık hasadına sayılı günler kala rekoltede düşüş beklentisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstinat duvarı çöken sitenin sakinleri korku içinde yaşıyor

Bu sitedeki herkes korku içinde yaşıyor...

Kamışlı'daki YPG'li teröristler Türkiye'yi gözetliyor

Sınırda sıcak dakikalar! Türkiye'yi gözetliyorlar

Son dakika: Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de deprem! Antalya'dan da hissedildi

Son dakika: Metina'ya hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Adnan Oktar'ın gizli geçitten kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.