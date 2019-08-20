Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kaza

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralanan sürücü M.Ş.B. ile asistanı Ferhat Küçük'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın ardından hastaneye getirilen yaralıların tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiğini söyledi.

Hastanenin altı yapı, hekim ve medikal anlamda yeterli olduğu için il dışına sevkin düşünülmediğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Maalesef dün yaşanan kazada Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybetti. Ailesine başsağlığı diliyorum. Aynı araçta bulunan danışmanı ve şoförü yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından buraya kabul ettik. Dün akşam ameliyata alınan yaralılarımızın yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. İki yaralımızın genel durumu iyi. Hayati tehlike oluşturacak bir durum söz konusu değil. Travma yoğun olduğu için bir iki gün yoğun bakımda tutulacaklar. Şuurları açık, iletişim kuruyoruz."