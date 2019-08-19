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Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter

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