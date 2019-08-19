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Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.08.2019 19:28 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Yaşamını adadığı vazifesinde görev şehidi olan değerli arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Ersoy, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kültürümüzü ve tarihimizi gelecek nesillere aktarmak üzere büyük bir özveriyle çalışan çok değerli mesai arkadaşım Prof. Dr. Haluk Dursun'u kaybetmiş olmanın derin üzüntüsüyle, kazanın gerçekleştiği Van'a hareket ediyoruz. Yaşamını adadığı vazifesinde görev şehidi olan değerli arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

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