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Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.08.2019 23:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında yaşamını yitirmesi nedeniyle Bakan Ersoy'a başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a başsağlığı diledi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun'un vefatı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la telefonla görüştü.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu görüşmede, Dursun'un vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek Bakan Ersoy'a başsağlığı dileğinde bulundu.

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