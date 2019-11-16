HABER

Bakan Yardımcısı Erdil: 2016'dan bu yana 7 bin terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 13:47 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Prof.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, 2016'dan bu yana terörle mücadele kapsamında 7 bin civarında teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, bakanlığın hayata geçirdiği İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) çalışmaları kapsamında Adıyaman'a geldi. Tayyip Sabri Erdil başkanlığındaki heyet, ilk olarak Vali Aykut Pekmez’i ziyaret etti. Adıyaman Valisi Pekmez'den kente ilişkin bilgi alan Erdil, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdil, Ekim ayı içerisinde 11'i üst düzey yönetici olmak üzere 133 PKK/KCK terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Türkiye terörle ilgili mücadelede önemli bir eşiğe gelmiştir. Bu eşikte artık terörle ilgili mücadelede, dağdaki terörü etkisiz kılma konusunda çok önemli bir mesafe kat edilmiştir. 2016'dan bu yana 7 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ekim ayı içerisinde 11'i üst düzey yönetici olmak üzere 133 PKK/KCK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Kıran operasyonlarıyla dağlarda teröristlerin barınmasına imkan vermeyeceğimizi, çalışmayı da sürdürüyoruz. Her yıl bir kış üstlenmesine terör örgütü malum PKK giriyor. Bu yıl bu üstlenmeye meydan vermeyeceğiz. Topyekun tamamen yok olana kadar terör örgütünün kararlı bir şekilde üzerine gidilecektir."
'TRAFİK YÖNÜNDE ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK'
Trafik yönünde yapılan istatistiklerde 3 yıl itibariyle yüksek oranda iyileşme olduğunu aktaran Erdil, "Bu çalışmaların yanında İçişleri Bakanlığı olarak trafik yönünde çalışmalarımızı yaptık. Ortaya çıkan rakamlar iyi bir noktada, son 3 yıl itibariyle baktığımızda çok yüksek bir oranda iyileşmeler var. Trafik kazalarında, yaralamalı trafik kazalarında istatistikler çok iyi bir şekilde iyileşiyor. Uyuşturucuyla mücadelede çok yüksek bir operasyon kabiliyetiyle sahada operasyonlar sürdürülüyor ve uyuşturucu lojistiğine, uyuşturucunun arzını İçişleri Bakanlığı olarak diğer kurumlarla büyük ölçüde kontrol altına aldık. Avrupa'nın tek başına topladığı uyuşturucu malzemesini Türkiye yılda iki katını tek başına topluyor. 2019 yılı içerisinde 120 bin operasyon yapıldı, yaklaşık 20 bine yakın uyuşturucu ticareti veya uyuşturucu baronluğu yapan unsurları şu anda tutuklayıp etkisiz hale getirdik. Çok şükür Türkiye ortalamaların üstünde Adıyaman'da bir iyileşme var" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNEREmekliler bu habere dikkat!Emekliler bu habere dikkat!
Ağaca asılı olarak ölü bulunduAğaca asılı olarak ölü bulundu
Ağabeyini öldüren sanığa 20 yıl hapisAğabeyini öldüren sanığa 20 yıl hapis
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Suriye'de bombalı saldırı! 10 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de bombalı saldırı! 10 sivil öldü

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

Kara çarşaf giyip gelmişlerdi! 8 yaşındaki çocuk ele verdi

Kara çarşaf giyip gelmişlerdi! 8 yaşındaki çocuk ele verdi

Gülcan’ın tek isteği var: Ölmek istemiyorum

Gülcan’ın tek isteği var: Ölmek istemiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.