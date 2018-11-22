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Bakan Yardımcısı Erdil: Siyasal şiddet ve terörü önlemek için çalışmalar sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:36 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Prof.

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, terörle mücadele alanında çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Seçimlerin daha huzurla ve halkın iradesini etkin bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamak istikametinde ve seçimin güvenliğini sağlamak, siyasal şiddetle, siyasal terörü de takip ederek önlemek devletin görevidir. Bu istikamette de birtakım düzenlemeler ve çalışmalar sürdürülecek" dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan hizmet kalitesi ve memnuniyetin ölçülmesi, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi, sahadaki görüş ve önerilerin doğru olarak merkeze iletilmesi, valiliklerdeki iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla başlatılan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamındaki toplantı, Bingöl Valiliği'nin toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve kurum amirleri katıldı. Bakan Yardımcısı Erdil, toplantıda yaptığı konuşmada, İZDES projesini anlatarak, şunları söyledi: "İçişleri Bakanlığımızın bir süredir geliştirdiği ve sürdürdüğü İZDES diye tanımladığımız izleme değerlendirme projesi kapsamında buradayız. Bu değerlendirmeyi bugün Bingöl'de yapacağız. Bu proje kapsamında aslında biz, ilk etapta 81 ili değerlendirdik. 81 ildeki İçişleri Bakamlığımızın hizmet kapasitesini, etkinliğini, verimliliğini ve envanterini çıkardık. Sonra da ikinci fazda 20 ilde direkt vatandaşa temas ederek, vatandaş odaklı, vatandaşla da ilgili illerdeki sivil toplum kuruluşlarımız ve direkt vatandaşlarımızla iletişime geçerek onların değerlendirmesini almaya çalışıyoruz. Bugün bu kapsamda, burada, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversite ile ve diğer sokaktaki vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla da ziyaretlerde bulunup değerlendirmelerini alacağız." Proje kapsamında ayrıca terörle mücadelenin etkinliği ve sürdürülebilirliği için çalışmaların yapıldığını kaydeden Erdil, şöyle konuştu: "Güvenlik yönetiminde daha çok, özellikle bölgede yaşanan terör ile ilgili mücadelemiz, güvenlik güçlerimizin mücadelesinin değerlendirmesini yapıyoruz. Bu mücadelenin etkinliği ve sürdürülebilir olması için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda Türkiye önemli bir mesafe almıştır. Seçimlerin daha huzurla ve halkın iradesini etkin bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamak istikametinde ve seçimin güvenliğini sağlamak, siyasal şiddetle, siyasal terörü de takip ederek önlemek devletin görevidir. Bu istikamette de birtakım düzenlemeler ve çalışmalar sürdürülecek. Asayiş hizmetlerimiz, uyuşturucu ile mücadelede, özellikle terörü finanse eden boyutu var, trafik ile ilgili mücadelemizi, trafik kazalarıyla ilgili mücadelemizi birlikte değerlendiriyoruz."

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