Bakan Yardımcısı Erdil trafik denetiminde

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik denetimine katıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bazı polis ve jandarma noktalarını ziyaret eden Erdil, görevli personelle bayramlaştı.

Erdil, bayramlarını kutladığı sürücü ve yolculara, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanya hakkında bilgi verdi.

Yolculara kırmızı düdük ve broşür dağıtan Erdil, İçişleri Bakanlığınca trafik kazalarını azaltmak için çeşitli kampanyalar uygulandığını söyledi.

Erdil, "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere ilgili tüm birimlerin alanda bulunduğunu, amaçlarının kazaları ve yaşanan ölüm oranlarını en aşağı seviyeye çekebilmek olduğunu vurguladı.

Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra Trabzon Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla Sülüklü Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programa katıldı.

Din görevlilerinin şehitler için Kur'an-ı Kerim okuması ve dua etmesinin ardından Erdil ve protokol üyeleri, kabirlere karanfil bıraktı.

Programa, Vali Vekili Nusret Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, diğer ilgililer, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

