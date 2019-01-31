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Bakan Yardımcısı Erdil: Uyuşturucuyla mücadelede dünyada 6'ncı sıradayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 17:02 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, ''Malzeme toplama kapasitesinde ve uyuşturucu ile mücadele kapasitesinde Türkiye, dünyada 6'ncı sırada'' dedi.

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, ''Malzeme toplama kapasitesinde ve uyuşturucu ile mücadele kapasitesinde Türkiye, dünyada 6'ncı sırada'' dedi. İçişleri Bakanlığı'nca sunulan hizmet kalitesi ve memnuniyetin ölçülmesi, merkez ile taşra birimleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi, sahadaki görüş ve önerilerin doğru olarak merkeze iletilmesi, valiliklerdeki iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla başlatılan 'İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi' kapsamındaki toplantı, Tokat Valiliği'nde yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve Tokat Valisi Ozan Balcı ile kurum amirleri katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Yardımcısı Erdil, Türkiye'de, geçen yıl Avrupa'nın tüm ülkelerinde toplanan uyuşturucuların 2 katı uyuşturucu madde ele geçirdiklerini söyledi. Erdil, ''Sayın Bakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve iradesiyle uyuşturucu mücadelesinde, uyuşturucu malzemelerine ilişkin çok yüksek operasyon kapasitesi ortaya konuldu. Eroin, esrar, sentetik uyuşturucular gibi malzemelerden Türkiye, Avrupa'nın bütün ülkelerinde toplananın 2 katı topladı. Malzeme toplama kapasitesinde ve uyuşturucu ile mücadele kapasitesinde Türkiye, dünyada 6'ncı sırada. Sadece geçen yıl 180 bin operasyon yapıldı. Bildiğiniz gibi Türkiye'de rekor düzeyde eroin yakalama operasyonları var. Bugün İstanbul'da 800 kilo, bundan 1 hafta önce Erzurum’da 1,5 ton yani 1530 kilogram eroin, toplamda 22 ton eroin yakalandı geçen 1 yılda. Bu konuda Türkiye çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek. Çünkü uyuşturucu önemli bir sorun. Bütün dünyada önemli bir sorun, Türkiye'nin de sorunu. Uyuşturucu aynı zamanda Türkiye'de uyuşturucu ticareti yoluyla terörü finanse ediyor. PKK terörünü finanse ediyor. Onun için Türkiye için uyuşturucu ile mücadele daha bir önemli. Çocuklarımızın ve geleceğimizin sağlığını sağlamanın ötesinde'' diye konuştu. İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

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