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Bakan Yardımcısı Erdil Van’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 15:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van’a geldi.Sabah saatlerinde Van’a gelen Bakan Yardımcısı Erdil, incelemelerde bulunmak üzere Başkale ilçesine geçti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van’a geldi.
Sabah saatlerinde Van’a gelen Bakan Yardımcısı Erdil, incelemelerde bulunmak üzere Başkale ilçesine geçti. Beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ile 6. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, askeri erkan tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra komutanlık makamına geçti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Başkale Belediyesi ve Başkale Kaymakamlığı ziyaretlerinin ardından ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Erdil, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek bol kazançlar diledi.

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