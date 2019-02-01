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Bakan Yardımcısı Erdil: Vatandaş özgürce oyunu kullanmalıdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Vatandaş, her türlü korkudan uzak, özgürce oy kullanmak zorundadır.

Bakan Yardımcısı Erdil: Vatandaş özgürce oyunu kullanmalıdır

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Vatandaş, her türlü korkudan uzak, özgürce oy kullanmak zorundadır. Bunu sağlamak, gerek mülki idare olarak gerekse devlet olarak bizim görevimizdir" dedi.
İçişleri Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Amasya programı kapsamında, valiliği ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Erdil, Vali Osman Varol ve il protokolü tarafından karşılandı. Erdil, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Amasya Valiliği'ndeki İZDES İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Yardımcısı Erdil, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimle ilgili konuştu. Bazı çevrelerce seçim ve seçim ortamının manipüle edildiğini kaydeden Erdil, "Bu istikamette, her türlü şiddette güvenliği bozucu olaylar yakın takip edilecektir. Siyasal şiddet dahil. Amasya'da böyle bir sorun yok; ama ülkemizin bazı bölgelerinde birtakım oluşumlar, bunları siyasi parti olarak yorumlayamayacağımız oluşumlar hatta siyasi parti altında siyasal şiddet ve terör üretiliyor. Seçim ve seçim ortamı manipüle ediliyor. Bunu devlet olarak engellemek bizim görevimizdir. Vatandaş özgür bir ortamda reyini kullanmak zorundadır. Her türlü korkudan uzak, özgürce oy kullanmak zorundadır. Bunu sağlamak, gerek mülki idare olarak gerekse devlet olarak bizim görevimizdir" diye konuştu.
Türkiye'nin seçim deneyimine, seçim yapma birikimine ve altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Erdil, "Türkiye'de yaklaşık 200 yıldır seçim yapılır. Özellikle cumhuriyetle birlikte daha çok seçim yapılır. Bütün seçimler birkaç seçim hariç 1946 seçimleri çok konuşulur ve tartışılır ki o seçimler hariç Türkiye seçimlerde çok başarılıdır. Hiçbir ülkede olmadığı kadar başarılıdır" dedi.

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Bakan Yardımcısı Erdil: Vatandaş özgürce oyunu kullanmalıdırBakan Yardımcısı Erdil: Vatandaş özgürce oyunu kullanmalıdırBakan Yardımcısı Erdil: Vatandaş özgürce oyunu kullanmalıdırBakan Yardımcısı Erdil: Vatandaş özgürce oyunu kullanmalıdır

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