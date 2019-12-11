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Bakan Yardımcısı Erdil: Yurt içi PKK’lı sayısı ilk defa 500’lü rakamlara düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 14:09 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Terörü bitirme stratejisiyle örgütün gerileme süreci hızla devam ederek, yurt içi PKK üyesi terörist sayısı ilk defa 500’lü rakamlara düşmüştür" dedi.

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Terörü bitirme stratejisiyle örgütün gerileme süreci hızla devam ederek, yurt içi PKK üyesi terörist sayısı ilk defa 500’lü rakamlara düşmüştür" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Rize’de, İzleme Değerlendirme ve Çalışma Programı (İZDES) toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Erdil, kamu güvenliği ve düzenini tam anlamıyla tesis etmek, sürdürülebilir kılmak, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve ekonomik bir şekilde sunulmasını sağlayarak, vatandaş memnuniyetinin arttırmak hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. 2 yıldır İZDES projesi çalışmalarının yürütüldüğünü hatırlatan Erdil, "Bakanlığın taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, merkezdeki politika ve önerileri taşrada izlemek ve valiliklerdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak amaçlanmaktadır" diye konuştu.
Ülkenin iç güvenliğini tehdit eden terör, göç ve uyuşturucu alanlarında topyekün mücadele konsepti ile başarılı bir sürecin ortaya çıktığını söyleyen Erdil, "PKK'nın kış üslenmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan ‘Kıran’ operasyonları devam etmektedir. Terörü bitirme stratejisiyle örgütün gerileme süreci hızla devam ederek, yurt içi PKK üyesi terörist sayısı ilk defa 500’lü rakamlara düşmüştür. Terör örgütünün eylem kapasitesi son iki yılda yarı yarıya azalmıştır. 2016 yılından bugüne kadar ikna çalışmaları sonucu 570 terörist örgütten ayrılırken, operasyonlar sonucu teslim olan PKK/KCK üyesi terörist sayısı bin 104 olmuştur. İçişleri Bakanlığı, bir yandan terörist unsurlarla sahada kararlı ve amansız biçimde bir mücadele yürütürken, diğer yandan sosyal, ekonomik ve idari tedbirlerle vatandaşlarımızın terörden kaynaklı sorunlarını da çözmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sağlanan huzur ve güven ortamının yatırım, istihdam ve turizme olumlu yansımaları olmaktadır. Terörist sayısı azaldıkça, turist sayısı artmaktadır. 2015 yılı baz alındığında; terörist sayısında yüzde 78,61 azalma, turizmde ise yüzde 141,52 oranında artış meydana gelmiştir” dedi.
Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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