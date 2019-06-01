HABER

Bakan Yardımcısı Ersoy: “184 bin 825 personelimiz trafik denetimlerinde görev alacak”

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 21:16 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bayram öncesi Aksaray’da yapılan trafik denetimleri ve uygulama noktalarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bayram öncesi alınan tedbirler, uygulamalar ve trafik önlemleri çalışmalarını incelemek üzere Aksaray’a geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bayram öncesi Aksaray’da yapılan trafik denetimleri ve uygulama noktalarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bayram öncesi alınan tedbirler, uygulamalar ve trafik önlemleri çalışmalarını incelemek üzere Aksaray’a geldi. Aksaray-Ankara Karayolu ve Adana Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktalarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı Ersoy, sürücüler ve yolcu otobüslerindeki vatandaşlarla da görüşerek bilgilendirme yaptı.

Vali Ali Mantı ve Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile birlikte incelemelerini yapan Bakan Yardımcısı Ersoy, yaptığı açıklamada, “Elhamdülillah şu ana kadar üzücü bir haber yansımadı. İçişleri Bakanlığı olarak bayramımızın daha güzel geçmesi, bayram günlerimizin daha huzurlu, mutlu olması ve acısız bir bayram geçirmemiz için Bakanımızın önderliğinde çok yoğun tedbirler aldık. Bayram tatili 9 gün olmasına rağmen 11 günlük bir planlama yaptık. Vatandaşlarımızın hem tatile gidişlerinde, dönüşlerinde birer günde ilave ederek 11 günlük bir planlama yaptık. Bu süre içinde 101 bin timimiz ve 184 bin 825 personelimiz trafik denetimlerinde görev alacaklar. Yine aynı şekilde bakanımız başta olmak üzere bakan yardımcılarımız, jandarma genel komutanımız, emniyet genel müdürümüz, onların yardımcıları, daire başkanları, illerde valilerimiz, il jandarma komutanlarımız, il emniyet müdürlerimiz, onların yardımcıları, ilçelerimizde kaymakamlarımız, komutan ve müdürlerimiz hepimiz bu bayram süresi içinde sahada olacağız. Gerçekten son dönemde aldığımız önlemlerle trafik kazalarında kayda değer bir düşüş yaşadık. Çok önemli bir acımızdı, sorunumuzdu. Bu soruna ciddi şekilde parmak basmaya ve yılda binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, binlerce ailenin acı çekmesine, yüz binlerce kişinin yaralanmasına neden olan kazalarımıza karşı yoğun önlemler alıyoruz” dedi.
Bakan Yardımcısı Ersoy daha sonra yeniden Ankara’ya gitmek üzere yola çıktı.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Dicle Nehri'nde iki ayrı olayda can pazarı yaşandı: 7 çocuk kurtarıldı, 1 kişi kayıpDicle Nehri'nde iki ayrı olayda can pazarı yaşandı: 7 çocuk kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Uyuşturucu hapla yakalandıUyuşturucu hapla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.