Bakan Yardımcısı Ersoy: Aldığımız önlemler bayram kazalarında kayıpları azalttı

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafikte 185 bin personelin görev aldığını belirterek, trafik kazalarında geçmiş yıllara göre günlük ortalama 20 can kaybından 2 günde 14’e kadar gerilendiğini açıkladı. Ersoy, “Bu iki gün içerisinde de aldığımız bu önlemlerin çok etkili olduğunu, geçmiş yıllarda ortalama bir günde 20 civarında bir kayıp veriliyorken, bu kaybın ilk iki günde 14’te kaldığı görmekten büyük mutluluk duyduk” dedi.

İçişleri Bakanlığı olarak 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için trafikte yoğun güvenlik tedbirleri aldıklarını ve yaklaşık 101 bin timle yaklaşık 185 bin personelin görev yaptığını ifade eden Ersoy, 2 günlük bayram tatili kaza bilançosunun 14 ölü olduğunu açıkladı. Bakan Yardımcısı Ersoy, “İçişleri Bakanlığı olarak bayramımızı huzur ve güvenlik içerisinde geçmesi için üzücü olaylarla ez karşılaşılması için çok yoğun önlemler aldık. Bugün hem alınan tedbirleri değerlendirmek hem de arife gününde tedbirleri uygulamak üzere 101 bin timle görev alan 185 bin personelin bir kısmına hayırlı bayramlar ve vazifeler diledik. Vatandaşlarımızla sohbet ederek bayramlarını kutladık. Bugüne kadar aldığımız tedbirlerle gerçekten ülkemizin çok önemli bir sorunu olan trafik terörüne karşı çok büyük başarılar elde ediyoruz. Her alanda olduğu gibi milletimizin, bu alanda da daha mutlu, daha huzurlu günlere kavuşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu iki gün içerisinde de aldığımız bu önlemlerin çok etkili olduğunu, geçmiş yıllarda ortalama bir günde 20 civarında kayıp veriliyorken, bu kaybın ilk iki günde 14’te kaldığını görmekten büyük mutluluk duyduk” dedi.

'YÜZDE 62 İYİLEŞME SAĞLANDI'

Geçmiş 10 yıla göre trafik kazalarında yüzde 62’lerde bir iyileştirme sağlandığını kaydeden Bakan Yardımcısı Ersoy, “Elbette ki her bir can, her bir kayıp, bizim için çok önemlidir. Hiç olmaması için mücadele ediyoruz. Ama geçmiş 10 yıla baktığımızda şu ana kadar yüzde 62’lik bir iyileşmeyi yakalamış olmak hepimizi mutlu ediyor. Verilen emeklerin boşa çıkmadığını, toplumumun duyarlı bir şekilde yürüttüğümüz kampanyalara sahip çıktığını, kırmızı düdükten sonra bu yılda çocuklarımızın, sürücü ebeveynlerine karne verme heyecanını çok ciddi şekilde sahip çıktıklarını görmekten, basınımızın bu meseleye çok duyarlı bir şekilde yaklaşarak, ülkemizin bu sorunla başetmesine çok önemli bir katkıda bulunuyor olmasından duyduğumuz memnuniyeti ve teşekkürü ifade etmek isterim. Bütün Türkiye’ye mutu bayramlar diliyoruz” diye konuştu.

'GEÇEN YIL TÜRKİYE’DE 6 BİN 800 KİŞİYİ KAZALARDA KAYBETTİK'

Gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından trafikte görev yapan polis memurlarıyla sohbet eden Bakan Yardımcısı Ersoy, “Çok iyi iş başardık, ortalama da yüzde 30 iyileşmeyi yakalamış olduk. Yani bir önceki yıl yaklaşık 6 bin 800 vatandaşımızı kazalarda kaybettik. Bunu yüzde 40’lık banda düşürdüğümüzde takdirde, kaç canı kurtarmış oluyoruz hepiniz gayet iyi biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

UYGULAMADAN HERKES MEMNUN

Ankara’dan yola çıkarak ailesiyle İzmir’de giden Ahmet Namık Kösebalaban, uygulama noktasında durduruldu. Bakan Yardımcısı Ersoy ile sohbet eden Kösebalaban, güvenlik tedbirleri ve radarlı denetimi desteklediklerini belirterek, “Yavaş yavaş geldik. Hız sınırlarına uyduk ama yollarda da denetimler vardı. Memnunuz denetimlerden. Hep olması gerekiyor” dedi.