Bakan Yardımcısı Ersoy: Aldığımız önlemler bayram kazalarında kayıpları azalttı

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafikte 185 bin personelin görev aldığını belirterek, trafik kazalarında geçmiş yıllara göre günlük ortalama 20 can kaybından 2 günde 14’e kadar gerilendiğini açıkladı. Ersoy, “Bu iki gün içerisinde de aldığımız bu önlemlerin çok etkili olduğunu, geçmiş yıllarda ortalama bir günde 20 civarında bir kayıp veriliyorken, bu kaybın ilk iki günde 14’te kaldığı görmekten büyük mutluluk duyduk” dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yapılan trafik denetimlerine katıldı. Karayoluyla Sivrihisar ilçesine gelen Bakan Yardımcısı Ersoy’u Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Eskişehir Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Sivrihisar İlçe Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü karşıladı. Bakan Yardımcısı Ersoy, trafikte görev yapan polis ekipleri ve durdurulan araç sürücüleriyle sohbet etti. Bayramda yapılan trafik denetimlerini de anlatan Ersoy, tatil nedeniyle yola çıkan sürücülere broşürler, araçtaki çocuklara da kırmızı düdük ile ‘Sürücü Seyahat Karnesi’ dağıttı.

İKİ GÜNDE 14 KİŞİ KAZADA ÖLDÜ İçişleri Bakanlığı olarak 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için trafikte yoğun güvenlik tedbirleri aldıklarını ve yaklaşık 101 bin timle yaklaşık 185 bin personelin görev yaptığını ifade eden Ersoy, 2 günlük bayram tatili kaza bilançosunun 14 ölü olduğunu açıkladı. Bakan Yardımcısı Ersoy, “İçişleri Bakanlığı olarak bayramımızı huzur ve güvenlik içerisinde geçmesi için üzücü olaylarla ez karşılaşılması için çok yoğun önlemler aldık. Bugün hem alınan tedbirleri değerlendirmek hem de arife gününde tedbirleri uygulamak üzere 101 bin timle görev alan 185 bin personelin bir kısmına hayırlı bayramlar ve vazifeler diledik. Vatandaşlarımızla sohbet ederek bayramlarını kutladık. Bugüne kadar aldığımız tedbirlerle gerçekten ülkemizin çok önemli bir sorunu olan trafik terörüne karşı çok büyük başarılar elde ediyoruz. Her alanda olduğu gibi milletimizin, bu alanda da daha mutlu, daha huzurlu günlere kavuşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu iki gün içerisinde de aldığımız bu önlemlerin çok etkili olduğunu, geçmiş yıllarda ortalama bir günde 20 civarında kayıp veriliyorken, bu kaybın ilk iki günde 14’te kaldığını görmekten büyük mutluluk duyduk” dedi.