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Bakan Yardımcısı Ersoy: Bu şehirleri Kandil'in kayyumlarına teslim etmeyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye’nin terörle mücadelede büyük başarılar elde ettiğini belirterek, "Biz bu şehirleri Kandil'in kayyumlarına teslim etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy: Bu şehirleri Kandil'in kayyumlarına teslim etmeyeceğiz

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/KURTALAN (Siirt), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye’nin terörle mücadelede büyük başarılar elde ettiğini belirterek, "Biz bu şehirleri Kandil'in kayyumlarına teslim etmeyeceğiz" dedi.
Siirt'te temaslarını sürdüren İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kurtalan ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti. Burada partililere seslenen Ersoy, Türkiye'nin terörle mücadele yürüttüğü faaliyetlerin önemine değindi. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Yardımcısı Ersoy, şöyle konuştu:
"Bir tane vatanımız var. Biz bu vatanın üzerinde birlikte kardeşçe yaşayacağız. Biz bu şehirleri Kandil'in kayyumlarına teslim etmeyeceğiz. İnsanlarımızı onların zulmüne terk etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle hep beraber, birlikte büyük Türkiye’ye, güçlü Türkiye’ye, geleceğinden emin Türkiye’sini, kardeşliğini tesis etmiş, milli birliğinden hiç şüphesi olmayan Türkiye’ye elbirliğiyle yürüyeceğiz. Allah'ın izniyle bundan sonra biz ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, Siirt'imizde de birlik içinde, beraberlik içinde, kardeşlik içinde, gerçek anlamda barış içinde birlikte yaşayacağız. Sizi hiç kimsenin 'bize oy vermezseniz, musluklarınızdan kan akıtacağız' diye tehdit etmesine asla izin vermeyeceğiz. Gerçek barışın, gerçek adaletin, gerçek hukukun, gerçek kardeşliğin nerde olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlü kolları, kanatları altında herkesin aşının, herkesin ekmeğinin, herkesin yerinin olduğu bir coğrafya içinde birlikte yaşayarak, dosta düşmana karşı en güzel şekilde göstereceğiz. Türkiye’yi işgal etmek, Türkiye’nin belli bir bölgesini yaşanılamaz hale getirmek için yığdıkları silahlarda, kurdukları tuzaklarda, açtıkları kanallarda, yaptıkları tünellerde onların başında bela olarak kalacak. Biz bu coğrafyanın içinde birlik içinde, kardeşlik içinde, düzen içinde, ele güne inat, herkese inat yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

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Bakan Yardımcısı Ersoy: Bu şehirleri Kandil'in kayyumlarına teslim etmeyeceğizBakan Yardımcısı Ersoy: Bu şehirleri Kandil'in kayyumlarına teslim etmeyeceğizBakan Yardımcısı Ersoy: Bu şehirleri Kandil'in kayyumlarına teslim etmeyeceğizBakan Yardımcısı Ersoy: Bu şehirleri Kandil'in kayyumlarına teslim etmeyeceğiz

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