Bakan Yardımcısı Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Çetin Tunceli’de

Tunceli’ye gelen İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Hem içeride hem dışarıda ülkemize musallat olan, bizim birliğimize ve beraberliğimize, huzurumuza düşman olan ne kadar güç varsa hepsine karşı topyekün bir mücadele başlattık” derken, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise, "Her yerde, Tunceli’de de kalıcı huzuru sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bölgede devam eden operasyonları değerlendirmek amacıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Tunceli’ye gelen İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, ilk olarak İl Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret etti. Burada Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve Emniyet Müdürü Yılmaz Delen tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Çetin, Jandarma Özel Harekat Timleri ile birlikte kahvaltı yaptı.

40 yıldır süren terörle mücadelede çok farklı konular ve hikayeler olduğunu anımsatan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ama sizin yazdığınız ve ulaştığınız kadar başarılı bir noktaya, sizin geldiğiniz kadar güçlü bir noktaya gelememiştik. 40 yıldır bu coğrafyada görev yapan insanlar hep eziyet çekti. 40 yıldır tayini bu bölgeye çıkan hiçbir kaymakam, savcı, hakim, astsubay, uzman, hemşire, doktor, imam, ebe, öğretmenin anaları rahat uyuyamadı. Herkesin gözü televizyonda ve telefonda oldu. Acaba korkusuyla yattılar, acaba korkusuyla uyandılar. Bu coğrafyada yaşayan insanlar da hiç rahat yüzü görmedi. Acaba köyüme baskın mı olacak. Hangi gün evimdeki, ocağımdaki aşım alınacak, hangi gün evlatlarım kaçırılacak, hangi gün benden fidye istenecek diye onlarda 40 yıldır huzur görmedi. Bu hainler, bu alçaklar, bu zalimler bu coğrafyanın hiçbir insanı ayırt etmeden hepsine zulüm ettiler. Her geçen gün döktükleri kanlarla aramıza daha fazla uçurum girmesini sağladılar. Nifak tohumlarının daha fazla güçlenmesini sağladılar. Zor durumlar geçirdiğimiz günler oldu. Hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik ne de milletimiz devletine olan inancını kaybetti” dedi.