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Bakan Yardımcısı Ersoy: Kaybettiler, cezalarını çekiyorlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 18:08 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, FETÖ/PDY soruşturmalarına ilişkin "Bizimle bir savaşa girdiler; elhamdülillah, kaybettiler.

Bakan Yardımcısı Ersoy: Kaybettiler, cezalarını çekiyorlar

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, FETÖ/PDY soruşturmalarına ilişkin "Bizimle bir savaşa girdiler; elhamdülillah, kaybettiler. Sonuçlarına katlanacaklar. Kazansalardı hepimizi asacaklardı. Kaybettiler, cezalarını çekiyorlar" dedi.
İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Ersoy, FETÖ/PDY soruşturmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğü belirten Ersoy, "Komisyonun günlük bakabileceği dosya sayısı belli. Oradan da olumsuz cevap alanların mahkeme yolu açık. Hukuk nezdinde haklarını koruyabilecekler. Bu ayrı bir şey; ama kurunun yanında yaş meselesini gündeme getirenler, şunu bilsinler ki biz bu devletin insanlık tarihinin hiç bilmediği, şahit olmadığı, hiçbir dönemde görülmemiş bir ihanete karşı bu devleti korumak adına yaptık. Ortada iki şey vardı. Ya yavaş davranabilirdik, daha hassas olmaya çalışabilirdik ya da pazartesi günü devletin başına neler geleceğinden haberdar olmayabilirdik" diye konuştu.
'HAİNLER KAPIDAN İÇERİ GİRSE NE YAPACAĞI BELLİ OLMAZDI'
Darbe girişiminin ardından devletin korunması için mücadele edildiğini vurgulayan Ersoy, "Cumayı cumartesiye bağlayan gece biz Ankara'daydık. Sabaha sağ salim çıktığımızda herkesin bir düşüncesi vardı; pazartesiye bu devleti korumak. Bu hainler, o kapılardan içeri girmemeliydi. Girerlerse ne yapacakları belli olmazdı. Neyimize zarar verecekleri belli olmazdı. Arşivlerimizi mi yakacaklar, bilgisayarlarımızı mı kilitleyecekler, flash belleklerine doldurdukları bilgileri CIA'ye mi verecekler, Mossad'a mı verecekler, ne yapacaklar? Ya da hangimizin koruması, hangimizi vuracak. Uzaktan gazel okumak kolay, ihanet yapanlara dua etmek kolay; ama o gece hangi korumasının hangi özel kalem müdürünün ensesine silahının dayayacağını bilmediği için insanlar, devleti korumak için mücadele etti" dedi.
'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'
FETÖ/PDY üyelerinin, hukukun verdiği cezayı çekeceklerini kaydeden Bakan Yardımcısı Ersoy, şunları söyledi:
"Hata yapabilirdik. Yapmışızdır da yaparsak telafisi var. Kimseye hukukun dışında bir şey yapmıyoruz. Önü açık, zaman alabilir ama onların devlete vereceği zararı nasıl önleyebilirdik? Bir telafisi var mıydı? Afganistan'dan Fas'a kadar bakın, bu coğrafyaya bizden başka devlet bırakmadılar. Hepsinin tek bir hedefi vardı; Türkiye ve Anadolu'yu vatansız bırakmaktı, devletsiz bırakmaktı. Oynanan oyun basit, bundan önce şahit olduğumuz darbe girişimi falan değil. Türkiye'yi Amerika'ya işgal ettirme projesiydi. Bizi de vatansız bırakma projesiydi. Buna karşı bir mücadele ettik. Şimdi 'Ben mağdurum, şurada kaydım yok benim burada kaydım yok' diyenler kazansalardı aynı şeyi söyleyecekler miydi? Üye oldukları sendikaların üyelik belgelerini hepsi referans olarak kullanacaklardı. 17- 25 Aralık'tan sonra bu devlete savaş açtılar. Taraflarını belli ettiler. Bank Asya'ya para yatırmakla sendikalara üye olmakla çocuklarını onların okullarında okutmaya ısrarla devam etmekle taraflarını belli ettiler. Bizimle bir savaşa girdiler; elhamdülillah, kaybettiler. Sonuçlarına katlanacaklar. Kazansalardı hepimizi asacaklardı. Kaybettiler, cezalarını çekiyorlar. Hukukun verdiği cezayı çekecekler. 81 milyonun devletini, 100 milyonların umudunu ayakta tutmak adına hata da yaptıysak devletimize, milletimize helal olsun. Mücadeleye devam edeceğiz."

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Bakan Yardımcısı Ersoy: Kaybettiler, cezalarını çekiyorlarBakan Yardımcısı Ersoy: Kaybettiler, cezalarını çekiyorlarBakan Yardımcısı Ersoy: Kaybettiler, cezalarını çekiyorlarBakan Yardımcısı Ersoy: Kaybettiler, cezalarını çekiyorlar

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