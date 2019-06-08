Bakan Yardımcısı Ersoy: “Kazalarda yüzde 59’luk azalmayı yakaladık”

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve ‘kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de, trafik yoğunluğu devam ediyor. Trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Son 10 yıllık ortalamaya göre kazalarda yüzde 59’luk azalmayı yakaladık” dedi.

Ramazan Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte geri dönüş yapan tatilciler, 43 ilin geçiş noktasındaki “kilit kavşak” diye adlandırılan bölgede araç yoğunluğuna neden oldu. Günlük yaklaşık 100 bin aracın geçtiği Kırıkkale-Samsun karayolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz hem havadan hem de karadan sürdürüyor.

Kırıkkale Bölge Trafik Denetleme Şubesi önündeki denetimlere katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu’dan trafik hakkında ilgili bilgi aldı. Daha sonra bayram yolcuğuna çıkan sürücülerle sohbet etti. Ersoy, araçlardaki çocuklara da trafik karnesi, kırmızı düdük, şapka, tişört hediye etti.

Denetimler sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, “Son 10 yıllık ortalamaya göre, kazalarda yüzde 59’luk azalmayı yakaladık. Bunda hem yaptığımız uygulama da hem vatandaşlarımızın çağrılarına kulak vermesi ve kurallara uymak noktasında gösterdikleri hassasiyet, bize yaptıkları yardım. Hem kamuoyunun oluşturulmasın da bir farkındalığın oluşturulmasın da basınımızın üstlendiği sorumluluk çok etkili olmuştur. Emeği geçen ve bu duyarlılığın artarak devam etmesine katkı sağlayan bütün arkadaşlarımıza, gönüllü kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Denetimlere; Kırıkkale Vali Yardımcısı Emin Alıcı, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Bahşılı Kaymakamı Zikri Şahin katıldı.