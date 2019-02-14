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Bakan yardımcısı Ersoy: Kazansalardı hepimizi asacaklardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 17:49 | Son Güncelleme

Esra AKSU SİNOP-DHA İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, FETÖ soruşturmalarına yönelik, "Bizimle bir savaşa girdiler.

Esra AKSU SİNOP-DHA İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, FETÖ soruşturmalarına yönelik, "Bizimle bir savaşa girdiler. Elhamdülillah kaybettiler. Sonuçlarına katlanacaklar. Kazansalardı hepimizi asacaklardı. Kaybettiler cezalarını çekiyorlar" dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Ersoy, FETÖ soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğü belirten Ersoy, "Komisyonun günlük bakabileceği dosya sayısı belli. Oradan da olumsuz cevap alanların mahkeme yolu açık. Hukuk nezlinde haklarını koruyabilecekler. Bu ayrı bir şey. Ama kurunun yanında yaş meselesini gündeme getirenler şunu bilsinler ki; biz bu devletin insanlık tarihinin hiç bilmediği, şahit olmadığı, hiçbir dönemde görülmemiş bir ihanete karşı bu devleti korumak adına yaptık. Ortada iki şey vardı. Ya yavaş davranabilirdik. Daha hassas olmaya çalışabilirdik. Ya da pazartesi günü devletin başına neler geleceğinden haberdar olmayabilirdik. Cuma'yı cumartesi'ye bağlayan gece biz Ankara'da idik. Sabaha sağ salim çıktığımızda herkesin bir düşüncesi vardı. Pazartesi?ye bu devleti korumak. Bu hainler o kapılardan içeri girmemeliydi. Girerlerse ne yapacakları belli olmazdı. Neyimize zarar verecekleri belli olmazdı. Arşivlerimizi mi yakacaklar, bilgisayarlarımızı mı kilitleyecekler, flaş belleklerine doldurdukları bilgileri CIA'ye mi verecekler, MOSAD'a mı verecekler, ne yapacaklar? Ya da hangimizin koruması hangimizi vuracak. Uzaktan gazel okumak kolay, ihanet yapanlara dua etmek kolay, ama o gece hangi korumasının hangi özel kalem müdürünün ensesine silahının dayayacağını bilmediği için, insanlar devleti korumak için mücadele etti" dedi. 'KAZANSALARDI HEPİMİZİ ASACAKLARDI' Bunun kolay olmadığını ifade eden Ersoy, "Hata yapabilirdik. Yapmışızdır da, yaparsak telafisi var. Kimseye hukukun dışında bir şey yapmıyoruz. Önü açık, zaman alabilir. Ama onların devlete vereceği zararı nasıl önleyebilirdik. Bir telafisi var mıydı? Afganistan'dan Fas'a kadar bakın bu coğrafyaya bizden başka devlet bırakmadılar. Hepsinin tek bir hedefi vardı. Türkiye ve Anadolu'yu vatansız bırakmaktı, devletsiz bırakmaktı. Oynanan oyun basit bir bundan önce şahit olduğumuz darbe girişimi falan değil. Türkiye'yi Amerika'ya işgal ettirme projesiydi. Bizi de vatansız bırakma projesiydi. Buna karşı bir mücadele ettik. Şimdi 'ben mağdurum, şurada kaydım yok, benim burada kaydım yok' diyenler kazansalardı aynı şeyi söyleyecekler miydi Üye oldukları sendikaların üyelik belgelerini hepsi referans olarak kullanacaklardı. 17-25 Aralık'tan sonra bu devlete savaş açtılar. Taraflarını belli ettiler. Bank Asya'ya para yatırmakla, sendikalara üye olmakla,çocuklarını onların okullarında okutmaya ısrarla devam etmekle taraflarını belli ettiler. Bizimle bir savaşa girdiler. Elhamdülillah kaybettiler. Sonuçlarına katlanacaklar. Kazansalardı hepimizi asacaklardı. Kaybettiler cezalarını çekiyorlar. Hukukun verdiği cezayı çekecekler. 81 milyonun devletini, 100 milyonların umudunu ayakta tutmak adına hatada yaptıysak devletimize milletimize helali hoş olsun. Mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

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