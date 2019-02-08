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Bakan Yardımcısı Ersoy, Manisa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 13:36 | Son Güncelleme

MANİSA'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Ersoy, Manisa'da

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Ersoy, Bakanlığın faaliyetleriyle ilgili açıklamada bulundu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığındaki 8 kişilik heyet, Bakanlıkça yürütülen İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında, Manisa'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Heyet ilk olarak, Vali Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti. Ersoy, Manisa'ya yapılan hizmetler ve sorunlar hakkında bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra Valilikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
'HALKIMIZI HUZUR İÇERİSİNDE YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Bakanlığın yaptığı hizmetlerden halkın memnun olduğunu ifade eden Ersoy, "Türkiye ve Manisa'ya yapılan, özellikle asayiş ve güvenlik olmak üzere, tüm hizmetlerden çok ciddi memnuniyet olduğunu görüyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak terörle mücadele başta olmak üzere milletimizin muzdarip olduğu her hizmet alanıyla ilgili eksikliklerimizi süratle tamamlamaya ve daha iyisini yakalamaya özen gösteriyoruz. Hem asayişle ilgili yaptığımız çalışmalar hem trafik terörüne karşı verdiğimiz mücadele hem uyuşturucuya karşı verdiğimiz mücadele hem de hizmet birimlerimizde bürokrasiyi azaltarak işlemlerin sadeleştirilerek daha süratli bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetlerine sunuyoruz" dedi.
Ersoy ve beraberindeki heyet ardından Valilik toplantı salonunda basına kapalı toplantıya geçti.

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Bakan Yardımcısı Ersoy, Manisa'daBakan Yardımcısı Ersoy, Manisa'daBakan Yardımcısı Ersoy, Manisa'daBakan Yardımcısı Ersoy, Manisa'da

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