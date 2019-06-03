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Bakan Yardımcısı Ersoy: Trafik terörüyle mücadelede önemli mesafeler alıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:34 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR- ANKARA YOLUNDAKİ DENETLEMEYE KATILDI İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı Afyonkarahisar- Ankara Karayolu'ndaki Susuz Kavşağı'nda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile jandarma trafik ekiplerinin denetimine katıldı.

Bakan Yardımcısı Ersoy: Trafik terörüyle mücadelede önemli mesafeler alıyoruz

AFYONKARAHİSAR- ANKARA YOLUNDAKİ DENETLEMEYE KATILDI
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı Afyonkarahisar- Ankara Karayolu'ndaki Susuz Kavşağı'nda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile jandarma trafik ekiplerinin denetimine katıldı. Sürücülere, emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konularında uyarılarda bulunulan denetimde, Bakan Yardımcısı Ersoy sürücülere uyarıcı bilgiler içeren broşürler verip, çocuklara kırmızı düdük ile oyuncak hediye etti.
Ersoy ve trafik polisleri çocuklara ayrıca 'Sürücü seyahat karnesi' de verdi. Ersoy, çocukların, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini bu karneye işaretleyebileceklerini söyledi. Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Toplam 185 bin kişilik görev ordusuyla yollarımızda denetimlerimizi ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu sayede inşallah bugüne kadar gerek vatandaşlarımızın gösterdiği yakın ilgi alaka, gerek basınımızın verdiği destekle trafik terörüyle mücadelede önemli mesafeler alıyoruz. Bunun kalıcı olabilmesi için sizlerin de desteğiyle bundan sonra da mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte bu işin üstesinden de geleceğimizi umuyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz, ağlamadan, üzülmeden acı çekmeden bir bayram geçirebilmek için sürücülerimizden çok basit bir şey istiyoruz, temel olarak kurallara uysunlar, özelde de lütfen emniyet kemerlerini taksınlar, aşırı hızdan kaçınsınlar ve araç kullanırken telefonla oynamayı bıraksınlar. Böylece bugün elde ettiğimiz başarının çok daha fazlasını elde edeceğimize ve milletçe bu işin üstesinden çok daha rahat gelebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -
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Bakan Yardımcısı Ersoy: Trafik terörüyle mücadelede önemli mesafeler alıyoruzBakan Yardımcısı Ersoy: Trafik terörüyle mücadelede önemli mesafeler alıyoruzBakan Yardımcısı Ersoy: Trafik terörüyle mücadelede önemli mesafeler alıyoruzBakan Yardımcısı Ersoy: Trafik terörüyle mücadelede önemli mesafeler alıyoruz

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