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Bakan Yardımcısı Ersoy: Ülkemiz terörle etkin bir mücadele içinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:56 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ülkemiz terör anlamında çok yoğun ve etkin bir mücadele içindedir.

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ülkemiz terör anlamında çok yoğun ve etkin bir mücadele içindedir. Huzurumuzu, asayişimizi sağlamak noktasında fedakarca görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz" dedi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin terörle yoğun ve etkin bir mücadele içinde olduğunu söyledi. Siirt'te oluşan huzur ve güven ortamının devam edeceğini anlatan Ersoy, "Ülkemiz terör anlamında çok yoğun ve etkin bir mücadele içindedir. Huzurumuzu, asayişimizi sağlamak noktasında fedakarca görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Bu anlamda valimizi ziyaret ettik. Valimiz hem terör açısından hem de Siirt'in sorunları ile yakından ilgilenen birisidir. Çok güzel çalışmalar yapmaktadır. Bugün hizmetle buluşmuş, hizmetle tanışmış Siirt halkımızın ve ilçelerimizin aynı hassasiyetle bizlere destek olacağını ve yine de bu yakaladığımız güven ortamını devam edeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, valilik ziyaretinin ardından Eruh ilçesine hareket etti.

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