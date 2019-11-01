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Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin Erzurum'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 18:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 9. Kolordu, Jandarma Bölge ve İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ersoy ve Çetin, güvenlik güçlerine moral ziyaretleri kapsamında geldikleri Erzurum'da, valiliğin ardından 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı'yı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ile makamında bir süre görüşen Ersoy ve Çetin, kentteki programları kapsamında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ı da ziyaret etti.

Ziyaretlerde Erzurum Valisi Okay Memiş de hazır bulundu.

Ersoy ve Çetin, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıların ardından kentten ayrıldı.

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