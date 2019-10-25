Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin Hatay'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyaret bulundu.

Ersoy ve Çetin, ilgililerle Valiliği ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Doğan'la bir süre basına kapalı görüşen Ersoy ve Çetin'in, kentte çeşitli incelemelerde ve denetlemelerde bulunduğu öğrenildi.

Ziyarette Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ile Hatay Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin de yer aldı.

