HABER

Bakan Yardımcısı Güven, Bursa Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.07.2019 16:53 | Son Güncelleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven: - "Şehir hastanemiz Bursa'da en özellikli ameliyatların yapılacağı, nitelikli sağlık hizmetlerinin bir arada verileceği merkez konumunda olacak. Her birimiyle uluslararası standartlarda, en yüksek kalitede sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilecek"

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, yapımı tamamlanan Bursa Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin 10. şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesinde hasta kabulü öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven Bursa Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

Bakanlık heyeti, değerlendirme toplantısının ardından poliklinikleri, ameliyathaneleri, hasta odalarını, laboratuvarları ve diğer birimleri inceledi.

Hastanenin hizmete girmesiyle Bursa'da sağlık hizmet sunumunun daha dengeli hale geleceğini belirten Güven, şunları kaydetti:

"Şehir hastanemiz Bursa'da en özellikli ameliyatların yapılacağı, nitelikli sağlık hizmetlerinin bir arada verileceği merkez konumunda olacak. Her birimiyle uluslararası standartlarda, en yüksek kalitede sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilecek. Hastanemiz hizmete girmeden önce en ince ayrıntısına kadar planlamamızı ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm bunları eksiksiz bir şekilde yerine getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız ve hasta kabulüne başlayacağız."

- Hastane bin 355 yatak kapasitesine sahip

Bursa Şehir Hastanesi, bünyesinde 6 farklı branş hastanesi ile hizmet verecek. Genel Hastanede 308, Kadın-Doğum Çocuk Hastanesinde 222, Kalp-Damar Hastanesinde 271, Onkoloji Hastanesinde 254, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinde (FTR) 200, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesinde 100 yatak olacak.

Hastane, 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yatak kapasiteli çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile hizmet verecek.

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Kafa derisinde yaralar çıkan 3 yaşındaki Lorin’in tedavisine başlandıKafa derisinde yaralar çıkan 3 yaşındaki Lorin’in tedavisine başlandı
Antalya Kordon Kanı Bankası 4 bin kordon kanı ile birinciAntalya Kordon Kanı Bankası 4 bin kordon kanı ile birinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Şehir Hastanesi Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven

En Çok Okunan Haberler

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Çalışmalara hız verildi! Binlerce Suriyeli geri dönecek

Çalışmalara hız verildi! Binlerce Suriyeli geri dönecek

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.