Bakan Yardımcısı Güven, Bursa Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, yapımı tamamlanan Bursa Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin 10. şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesinde hasta kabulü öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven Bursa Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

Bakanlık heyeti, değerlendirme toplantısının ardından poliklinikleri, ameliyathaneleri, hasta odalarını, laboratuvarları ve diğer birimleri inceledi.

Hastanenin hizmete girmesiyle Bursa'da sağlık hizmet sunumunun daha dengeli hale geleceğini belirten Güven, şunları kaydetti:

"Şehir hastanemiz Bursa'da en özellikli ameliyatların yapılacağı, nitelikli sağlık hizmetlerinin bir arada verileceği merkez konumunda olacak. Her birimiyle uluslararası standartlarda, en yüksek kalitede sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilecek. Hastanemiz hizmete girmeden önce en ince ayrıntısına kadar planlamamızı ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm bunları eksiksiz bir şekilde yerine getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız ve hasta kabulüne başlayacağız."