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Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 11:43 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un hayatını kaybettiği kazanın, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana geldiği bildirildi. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un hayatını kaybettiği kazanın çok yönlü soruşturulduğu belirtildi.

Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve beraberindeki heyetin Adilcevaz ilçesinde yaptığı ziyaret sonrasında Erciş ilçesine yapacağı ziyaret sebebi ile Adilcevaz’dan Erciş istikametine doğru seyir halinde iken Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi Aile Plajı bölgesine geldikleri esnada, araç şoförü M.Ş.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandığı, olayla alakalı derhal ve acil işlemler için 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, kaza mahallinde cumhuriyet savcısı nezaretinde incelemelerin hassasiyetle yapıldığı, araçta bulunanlardan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un olay mahallinde hayatını kaybettiği, asistanları Töre Üst ve Ferhat Küçük ile araç şoförü M.Ş.B.'nin yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Van ilindeki hastanelere sevk edildikleri ve tedavilerinin devam ettiği, cumhuriyet başsavcılığımız tarafından görevlendirilen cumhuriyet savcısı tarafından ölen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Erciş Devlet Hastanesinde ölü muayene ve diğer adli işlemlerinin yapıldığı ve olayın çok yönlü olarak soruşturulduğu hususu kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur” denildi.

CENAZESİ HEREKE'DE DEFNEDİLECEK

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a ulaştı. Dursun'un naaşı özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.

Bakan Yardımcısı Dursun için saat 14.30'da Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek. Sultanahmet Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Dursun'un cenazesi Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilecek.

Kaynak: İHA/AA

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ALLAH gani gani rahmet eylesin
Sonuç aşırı hız
aynı renk bir başka araçla aracın arka tamponuna çarpaz darbe yapılmış ve aracın kontrolden çıkmasına neden olmuşlar iyi araştırılsın
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