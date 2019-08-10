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Bakan Yardımcısı İnce: 64 bin trafik ekibiyle, 116 bin personel sahada (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

BURSA'DA TRAFİK UYGULAMA NOKTASINI DENETLEDİ İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı nedeniyle alınan trafik tedbirlerini yerinde incelemek için Bursa’ya geldi.

Bakan Yardımcısı İnce: 64 bin trafik ekibiyle, 116 bin personel sahada (2)

BURSA'DA TRAFİK UYGULAMA NOKTASINI DENETLEDİ
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı nedeniyle alınan trafik tedbirlerini yerinde incelemek için Bursa’ya geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi Rehber Kavşağı Mevkii'nde bulunan uygulama noktasında Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdür Vekili Önder Dülger, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Şükrü Solak, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin tarafından karşılanan İnce, polis memurları ve jandarma personeliyle sohbet ederek, bayramlarını kutladı. Bakan İnce, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Şükrü Solak’tan tedbirlerle ilgili bilgi aldı.
'AMACIMIZ KAZALARI EN AZA İNDİRMEK'
Bakan Yardımcısı İnce, “Vatandaşlarımızın trafik kazalarını yaşamaması, daha güvenli seyahat etmelerini ve tatillerini daha huzurlu geçirmelerini sağlamak için tedbirler alıyoruz. 56 tane emniyet ve jandarma müfettişimiz yine görev yapıyor olacak. Otobüs denetimlerini arttırdık, sivil denetimler koyduk otobüslerde. Almış olduğumuz tedbirler çerçevesinde 'Yaşam Tüneli' projemiz var. Birçok ilimizde bu yaşam tünellerinde vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. 'Kemerin ses getirsin' kampanyasını İçişleri Bakanlığı olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın uyarıcı konumda olması, farkındalık oluşturması amacıyla onları da bu işin içine katarak, kampanyayı sürdürmeye çalışıyoruz. Amacımız kazaları en aza indirmek hatta hiç olmamasını sağlamak. Alınan tedbirlere riayet edildikçe sonuçları pozitif olmaya başladı. Son dönemde, özellikle geçen yıla göre kıyasladığımızda ölümlü kaza oranlarında ciddi bir düşüş var” dedi.
Yavuz YILMAZ-Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM/İNEGÖL (Bursa),(DHA)

FOTOĞRAFLI

Bakan Yardımcısı İnce: 64 bin trafik ekibiyle, 116 bin personel sahada (2)Bakan Yardımcısı İnce: 64 bin trafik ekibiyle, 116 bin personel sahada (2)Bakan Yardımcısı İnce: 64 bin trafik ekibiyle, 116 bin personel sahada (2)Bakan Yardımcısı İnce: 64 bin trafik ekibiyle, 116 bin personel sahada (2)

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