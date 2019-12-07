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Bakan Yardımcısı İnce: İzleme ve değerlendirme sistemi geliştirdik

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2019 12:12 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Nevşehir Valiliği ziyaretinde, "Biz İçişleri Bakanlığı olarak İzleme ve Değerlendirme Projesi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Nevşehir Valiliği ziyaretinde, "Biz İçişleri Bakanlığı olarak İzleme ve Değerlendirme Projesi gerçekleştiriyoruz" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti. Valilik Fuaye Salonu'nda şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı İnce, basın mensuplarına açıklama yaptı. İnce, bakanlık olarak İzleme ve Değerlendirme Projesini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu proje ile 81 ilimizde İçişleri Bakanlığımızı ilgilendiren başta kamu hizmetleri olmak üzere bunların nasıl yürüdüğünü, vatandaşımızın bu konudaki memnuniyetinin ne olduğunu, eğer aksayan yönler varsa bunları acil müdahale ederek anında yürümesinin sağlanmasını, memnuniyet verici çalışmalar varsa da bunları tespit ederek, diğer illere de bunların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla izleme ve değerlendirme sistemi geliştirdik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği olmak üzere Bakanımız Süleyman Soylu'nun koordinesinde böyle bir projeyi gerçekleştiriyoruz" dedi.
İnce, ziyaretine ilişkin "Güvenlik konuları başta olmak üzere, trafik güvenliği, uyuşturucu ile mücadele, göç hizmetleri, nüfus hizmetleri, kimlik, ehliyet hizmetlerinin nasıl yürüdüğünü yerinde bizzat görerek ve vatandaşlarımızın temsilcileri ile bir araya gelerek böyle bir değerlendirme yapıyoruz. Bu konuları yürüten arkadaşlarla bugün bir araya geleceğiz. Bir değerlendirme yapacağız. Sonrasında STK temsilcileri ile buluşacağız. Nevşehir bizim güzide bir ilimiz. Biz hizmetlerin burada güzel bir şekilde yürütüldüğünü değerlendiriyoruz. Ancak işleyiş esnasında belki ihtiyaçlar ve kaynak sıkıntıları olabilir. Bu anlamda bizlerin de Bakanlık olarak merkezden müdahale etmemiz gereken alanlar olabilir. Bunları da konuşup, değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
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