Bakan Yardımcısı İnce, 'kırmızı düdük' uygulamasına katıldı

'Kırmızı düdük' uygulamasıyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, şöyle konuştu:

"Bu bayram İçişleri Bakanlığı olarak trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını en aza indirmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturması bakımından bir kampanya başlattık Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun öncülüğünde. Bu kampanya 'kırmızı düdük' kampanyası. İçişleri Bakanlığı olarak da bayram boyunca sahada olacağız. Bilindiği gibi kazaların üç nedeni var. Birincisi, araç kullanırken cep telefonu kullanılması, diğer bir husus, emniyet kemerinin takılmaması, yine diğer en büyük etkenlerden bir tanesi de aşırı hız. Aşırı hızı daha aza indirirsek, araç kullanırken dikkatimizi dağıtmadan, cep telefonu ile ilgilenmeden, cep telefonu kullanmazsak yine emniyet kemerimizi de takarsak. Yapılan araştırmalarda kazaların yüzde 75'inde emniyet kemerinin takılmadığı tespit edilmiş. Bu çok büyük bir oran. Dolayısıyla bunu en aza indirme gayretinde olur ve indirirsek inşallah ülkemiz için en büyük sorun alanlarından bir tanesi olan bu trafik kazalarını en aza indirebiliriz. Bunu başarabiliriz. Vatandaşlarımız, halkımız bunun bilincinde olursa, daha dikkatli araç kullanıp kurallara uyarsa da inşallah başımıza gelen bu tür kazaları, bundan önceki kazaları en az seviyeye indiririz. Bu bayramda uzun bir tatil yapıyoruz. Tatil boyunca trafik kurallarına çok fazla dikkat etmemiz gerekir. Biz bu amaçla bugün buradaydık."

