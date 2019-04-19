HABER

Bakan Yardımcısı İskurt, DHMİ’yi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:52 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, DHMİ’yi ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, DHMİ’yi ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş, makamında ağırladığı İskurt’a çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ni (DHMİ) ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş, makamında ağırladığı İskurt’a çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ateş, “Ziyaretiyle bizi onurlandıran Sayın Bakan Yardımcımıza devam etmekte olan projeler ve planlanan çalışmalarımızla ilgili bilgi sunduk” dedi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Baharda gelen kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattıBaharda gelen kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Genç Kızlar Ragbi Takımı Türkiye finallerindeGenç Kızlar Ragbi Takımı Türkiye finallerinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
150 milyon yıldır ayakta! Karaca Mağarası görenleri büyülüyor

150 milyon yıldır ayakta! Büyüleyen güzellik

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Nisan ayında şaşırtan manzara

Nisan ayında şaşırtan manzara

İçişleri Bakanlığı, Libya'daki operasyonun görüntülerini paylaştı

Bakanlık görüntüleri paylaştı! İşte o dev operasyon...

Osmaniye'de 12 günde, 148 düzensiz göçmen yakaladı

Osmaniye'de 12 günde, 148 düzensiz göçmen yakaladı

FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

'O bizim anamız' demişti! Bakın ne göndermiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.