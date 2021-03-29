Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Ahmet Şık’a cevap

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “balya halindeki paranın kimlere gittiğini, neyin karşılığı ödendiğini araştırabilir” ithamlarına İçişleri Bakan Yardımcısı ve aynı zaman İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çataklı, Türk Polisi’nin gerekli gözaltıların yapıldığını belirtti. Çataklı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “HDP’den milletvekili seçilen, birçok yasa dışı eylemin içerisinde bulunan, PKK heveslisi Ahmet Şık; Türk Polisi 8 Ocak’ta, bahsettiğin olayın ilgililerini gözaltı yaptı, 10 Ocak'ta tutuklama oldu. PKK’nın değirmenine su taşırken zamanı şaşırmışsın” açıklamasında bulundu.

İHA

