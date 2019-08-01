HABER

Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Avrupa Koleji mezunu olmak, birçok kapıyı aralıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:28 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Avrupa Koleji, Avrupa'da Avrupa Birliği (AB) konusunda eğitim veren en önemli kurumdur.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Avrupa Koleji mezunu olmak, birçok kapıyı aralıyor

Ebru APALAK- Merve ELMACI/ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Avrupa Koleji, Avrupa'da Avrupa Birliği (AB) konusunda eğitim veren en önemli kurumdur. Avrupa Koleji mezunu olmak, birçok kapıyı aralıyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kaymakcı, bakanlıkta, AB Başkanlığı desteğiyle Avrupa Koleji'nde burslu eğitim görecek öğrenciler için basın toplantısı gerçekleştirdi. Avrupa Koleji'nde bugüne kadar 117 Türk öğrencinin yüksek lisans eğitimi aldığını belirten Kaymakcı, "Avrupa Birliği Başkanlığı'nın özel sektörle birlikte başlattığı bu burs modeli Avrupa Koleji için de en iyi modellerden biri. Hiçbir üye veya aday ülke böyle bir sistem kuramadı. Özel sektörümüzün Avrupa Birliği üyelik sürecimizi sahiplenmesi, Türk gençliğine güvenmesi, yatırım yapmasını sayesinde bu burs sistemini 2010'dan beri işletiyoruz" diye konuştu.
Kendisinin de Avrupa Koleji mezunu olduğunu belirten Kaymakcı, "Avrupa Koleji, Avrupa'da AB konusunda eğitim veren en önemli kurumdur. Avrupa Koleji mezunu olmak birçok kapıyı aralıyor, bir dönemler Türkiye'de mülkiyeli olmak ne ise şu an da Avrupa Birliği ülkelerinde ve Brüksel sokaklarında Avrupa Koleji mezunu olmak aynı şey" dedi.
Büyükelçi Kaymakcı, 2020 yılında daha çok öğrenciye burs vermek istediklerini vurgulayarak, mezunların dışişleri bakanlıkları, AB ile ilgili kurumlar, sivil toplum örgütleri ve özel sektörde çalışma imkanı bulduğunu, alanlarında çok başarılı olduğunu dile getirdi.
Avrupa Koleji bünyesinde burs almaya hak kazanan öğrenciler, uluslararası ilişkiler ve diplomasi, Avrupa kamu yönetimi ve siyaset bilimi, Avrupa hukuku, Avrupa ekonomisi gibi alanlarda eğitim alacak.

FOTOĞRAFLI

22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum 22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum
PMYO 2019 başvuru şartları açıklandı!PMYO 2019 başvuru şartları açıklandı!
Motosikletlinin televizyonla tehlikeli yolculuğu kameradaMotosikletlinin televizyonla tehlikeli yolculuğu kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PMYO Giriş sınavı şartları nelerdir, kimler başvurabilir? 2500 öğrenci alımı için kılavuz yayımlandı!

PMYO 2019 başvuru şartları açıklandı!

Zilhicce ayı başlıyor! Zilhicce Ayı ibadetleri neledir, nasıl oruç tutulur?

Zilhicce ayı başlıyor!

İstanbul'da 230'u geçmeyen araca '400 km hız' cezası

230'u geçemeyen araca '400 km hız' cezası

Çanakkale'de kaçak göçmenler termal kameralı drone ile yakalandı

Böyle görüntülendiler! Gece yarısı yakalandılar

Bim Aktüel 6 Ağustos: Son güncel katalogda İndirimli parfümler ve makyaj malzemelerine indirim

Bim'de 6 Ağustos'tan itibaren indirimli parfümler

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.