Bakan Yardımcısı Kaymakcı Bükreş’e gidiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB üyesi ve aday ülkeler AB Bakanları/Devlet Sekreterleri/Müsteşarları gayrı resmi toplantısına katılmak üzere Bükreş’e gidiyor.

AB üyesi ve aday ülkeler AB Bakanları/Devlet Sekreterleri/Müsteşarları gayrı resmi toplantısı 11 Mart 2019 tarihinde Bükreş’te gerçekleştirilecek. AB Konseyi Dönem Başkanı Romanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi Genel Sekreterliğinden temsilcilerin de yer alacağı toplantıya, AB üyeliğine aday Türkiye’den Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı katılacak. Toplantıda aday ülkelerin üyelik yönünde kaydettiği gelişmeler ele alınacak.



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