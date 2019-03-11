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Bakan Yardımcısı Kaymakcı Bükreş’e gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 10:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB üyesi ve aday ülkeler AB Bakanları/Devlet Sekreterleri/Müsteşarları gayrı resmi toplantısına katılmak üzere Bükreş’e gidiyor.AB üyesi ve aday ülkeler AB Bakanları/Devlet Sekreterleri/Müsteşarları gayrı resmi toplantısı 11 Mart 2019 tarihinde Bükreş’te gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB üyesi ve aday ülkeler AB Bakanları/Devlet Sekreterleri/Müsteşarları gayrı resmi toplantısına katılmak üzere Bükreş’e gidiyor.
AB üyesi ve aday ülkeler AB Bakanları/Devlet Sekreterleri/Müsteşarları gayrı resmi toplantısı 11 Mart 2019 tarihinde Bükreş’te gerçekleştirilecek. AB Konseyi Dönem Başkanı Romanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi Genel Sekreterliğinden temsilcilerin de yer alacağı toplantıya, AB üyeliğine aday Türkiye’den Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı katılacak. Toplantıda aday ülkelerin üyelik yönünde kaydettiği gelişmeler ele alınacak.

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