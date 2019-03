Bakan Yardımcısı Kıran: “Yeni Zelanda canisinin silahındaki semboller iyi okunmalı”

“Bedel öderiz taviz vermeyiz”

Kıran, Türkiye düşmanlarının Türk halkının bu direncini kırmak için her şeyi yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bunu en son 15 Temmuz’da FETÖ’yü kullanarak gerçekleştirdikleri o hain darbe girişiminde gördük. Her şeyi hesaplamışlardı. Ama Türk milletinin bağımsızlık aşkını, Türk halkının egemenlik sevdasını, Türk halkının özgürlüğüne düşkünlüğünü, Türk halkının demokrasiye olan bağlılığını hesap edemediler. Şimdi bu direnci kırmak, Türk halkını sindirmek ve Türk halkını Cumhurbaşkanımızın liderliği etrafında birleşen o gelecek perspektifini baltalamak için her şeyi yapıyorlar. O yüzden dünyanın bir ucunda da olsa bir bakıyorsunuz en ufak şeyin merkezinde yine Türkiye var, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan var, Türkiye Cumhuriyeti’nin hedefleri, değerleri, ilkeleri var. Ne pahasına olursa olsun, hangi bedeli ödersek ödeyelim biz değerlerimizden taviz vermeyeceğiz. Biz tarihimizden, kültürümüzden, coğrafyamızdan, medeniyetimizden aldığımız güçle muasır medeniyet yolculuğumuza hızla ilerlemeye devam edeceğiz."