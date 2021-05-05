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Bakan Yardımcısı Kıran Yunanistan'da konuştu: Sessiz kalmamız beklenmemeli

05.05.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan ile Türk Azınlık hakları konusunda pozitif bir gündem oluşturmak istediklerini belirterek, "Azınlığın sahip olduğu hakların çiğnenmesine, aşındırılmasına sessiz kalmamızı kimse beklememeli." dedi.

Bakan Yardımcısı Kıran Yunanistan'da konuştu: Sessiz kalmamız beklenmemeli

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlediği basın toplantısında, Selanik ve Batı Trakya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ramazan ayı vesilesiyle Yunanistan'daki soydaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selam ve muhabbetlerini iletti.

Kıran, Selanik'te Atatürk Evi'ni ziyaret ettiğini ve soydaş toplum temsilcileriyle buluştuğunu belirterek, Osmanlı eserlerinden Hamidiye Camisini ziyaret etme imkanı bulduğunu aktardı.

"GÜNDEME GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Selanik ve çevresindeki soydaşların, bölgede Osmanlı mirası çok sayıda cami bulunmasına rağmen halen bayramlarda bile ibadete açık bir caminin olmamasından üzüntü duyduğunu dile getiren Kıran, "Bu konuyu Yunanistan ile temaslarımızda en üst düzeyde gündeme getiriyoruz, gündeme getirmeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kıran, Yunanistan makamlarının bu üzücü durumu ortadan kaldırması için girişimlerde bulunduklarına işaret ederek, Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere tüm ilgili uluslararası kuruluşların Yunanistan'a bu konuda çağrıda bulunması gerektiğini kaydetti.

Selanik'teki temaslarının ardından geldiği Gümülcine'de, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile bir araya geldiklerini aktaran Kıran, onlardan Batı Trakya Türk Azınlık sorunlarını dinlediklerini, birlikte neler yapılabileceğini ele aldıklarını söyledi.

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Kıran, yarın Batı Trakya davasının sembol isimlerinden merhum Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret edeceğini, Azınlık toplumunun her kesimiyle de bu ziyaret vesilesiyle görüşeceğini belirtti.

Azınlığın eğitimden, etnik kimliğe, din özgürlüğünden vakıf mallarının idaresine kadar birçok alanda karşılaştığı sorunlar üzerinde duracaklarına dikkati çeken Kıran, Türk Azınlığın statüsünün Lozan ve diğer uluslararası anlaşmalarla garanti altına alındığını aktardı.

"YUNANİSTAN'IN GEREKLİ MESAJI ALMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Kıran, Türkiye'deki Rum Azınlık ve Yunanistan'daki Türk Azınlığı, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için birer köprü olarak gördüklerini kaydederek, "Yunan dostlarımızın, buradaki azınlığın, Türkiye'deki azınlıklar gibi hak ve menfaatlerinin takipçisi olabilmeleri, insan onuruna yaraşır biçimde yaşayabilmelerinin önünü açacak adımlar atılması konusunda gerekli mesajları almalarını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etnik kimliğin inkarı ve özgürlüklerin kısıtlanması gibi konuların iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğine vurgu yapan Kıran, "Türkiye ve Yunanistan olarak bu meseleleri geride bırakıp pozitif bir gündemle aramızdaki ilişkileri bu minvalde yürütmek konusunda biz gerekli iradeye sahibiz. Biz Türkiye olarak her zaman diyalog, diplomasi ve sorunları çözme konusundaki kararlılığı gösteren taraf olmaktan memnunuz, mutluyuz ve böyle olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kıran, Yunanistan'ın atacağı müspet yöndeki her adımı destekleyeceklerinin altını çizerek, "Azınlığın sahip olduğu hakların çiğnenmesine, aşındırılmasına sessiz kalmamızı kimse beklememeli." şeklinde konuştu.

Yunanistan'daki Türk Azınlıktan gördükleri hüsnü kabulden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıran, basın toplantısının ardından Batı Trakya'daki Türk Azınlık gazetecilerle hatıra fotoğrafı çekildi. (AA)

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Dışişleri Bakanlığı Yunanistan

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