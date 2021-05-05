Bakan Yardımcısı Kıran Yunanistan'da konuştu: Sessiz kalmamız beklenmemeli

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlediği basın toplantısında, Selanik ve Batı Trakya ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ramazan ayı vesilesiyle Yunanistan'daki soydaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selam ve muhabbetlerini iletti.

Kıran, Selanik'te Atatürk Evi'ni ziyaret ettiğini ve soydaş toplum temsilcileriyle buluştuğunu belirterek, Osmanlı eserlerinden Hamidiye Camisini ziyaret etme imkanı bulduğunu aktardı.

"GÜNDEME GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Selanik ve çevresindeki soydaşların, bölgede Osmanlı mirası çok sayıda cami bulunmasına rağmen halen bayramlarda bile ibadete açık bir caminin olmamasından üzüntü duyduğunu dile getiren Kıran, "Bu konuyu Yunanistan ile temaslarımızda en üst düzeyde gündeme getiriyoruz, gündeme getirmeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kıran, Yunanistan makamlarının bu üzücü durumu ortadan kaldırması için girişimlerde bulunduklarına işaret ederek, Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere tüm ilgili uluslararası kuruluşların Yunanistan'a bu konuda çağrıda bulunması gerektiğini kaydetti.