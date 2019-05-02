Bakan Yardımcısı Koca:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Bugün dünyada iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yitirilenlerin sayılarını gizleyen pek çok ülke var. Demokrasinin beşiği olan ülkemizde biz bütün dünyaya sayılarımızı şeffaf olarak aktarmaktayız. Dünyada buna uymayan ülkeler olduğu için tam bir istatiksel karşılaştırma yapamıyoruz" dedi.

33. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası bu yıl Antalya’da düzenlendi. 2-4 Mayıs tarihlerinde sürecek olan programın açılış konuşmasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca gerçekleştirdi. Koca, konuşmasının başında tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek Günü’nü kutladı.

İş sağlığı ve güvenliğinin yerinde sayan bir sorun olmadığını dile getiren Koca, bu sorunların takip ve sonuçlandırılması noktasında bakanlık, işçi, işveren ve sendikaların işbirliği ile üstesinden gelineceğini aktardı. İş kazaları ve meslek hastalıklarının her yıl dünyada milyonlarca çalışanın hayatına mal olduğunu belirten Koca, "Şundan eminiz ki iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yitirilen insan hayatının değerini ölçmek, hiçbir maddi değerle karşılaştırmak mümkün değildir. Hiçbir düzenleme, hiçbir çalışma giden canlarımızı geri getirmez. Bu nedenle tüm çalışanlarımızın hayatı bizim için istatistiklerden daha önemlidir. Bugün dünyada sayıları gizleyen pek çok ülke vardır. Demokrasinin beşiği olan ülkemizde biz bütün dünyaya sayılarımızı şeffaf olarak aktarmaktayız. Dünyada buna uymayan ülkeler olduğu için tam bir istatiksel karşılaştırma yapamıyoruz" şeklinde konuştu.