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Bakan Yardımcısı Koca: "Birçok ülke sayıları gizliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:18 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Bugün dünyada iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yitirilenlerin sayılarını gizleyen pek çok ülke var.

Bakan Yardımcısı Koca: "Birçok ülke sayıları gizliyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Bugün dünyada iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yitirilenlerin sayılarını gizleyen pek çok ülke var. Demokrasinin beşiği olan ülkemizde biz bütün dünyaya sayılarımızı şeffaf olarak aktarmaktayız. Dünyada buna uymayan ülkeler olduğu için tam bir istatiksel karşılaştırma yapamıyoruz" dedi.
33. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası bu yıl Antalya’da düzenlendi. 2-4 Mayıs tarihlerinde sürecek olan programın açılış konuşmasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca gerçekleştirdi. Koca, konuşmasının başında tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek Günü’nü kutladı.
İş sağlığı ve güvenliğinin yerinde sayan bir sorun olmadığını dile getiren Koca, bu sorunların takip ve sonuçlandırılması noktasında bakanlık, işçi, işveren ve sendikaların işbirliği ile üstesinden gelineceğini aktardı. İş kazaları ve meslek hastalıklarının her yıl dünyada milyonlarca çalışanın hayatına mal olduğunu belirten Koca, "Şundan eminiz ki iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yitirilen insan hayatının değerini ölçmek, hiçbir maddi değerle karşılaştırmak mümkün değildir. Hiçbir düzenleme, hiçbir çalışma giden canlarımızı geri getirmez. Bu nedenle tüm çalışanlarımızın hayatı bizim için istatistiklerden daha önemlidir. Bugün dünyada sayıları gizleyen pek çok ülke vardır. Demokrasinin beşiği olan ülkemizde biz bütün dünyaya sayılarımızı şeffaf olarak aktarmaktayız. Dünyada buna uymayan ülkeler olduğu için tam bir istatiksel karşılaştırma yapamıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ortak akılla hareket ediyoruz"
İş sağlığı ve güvenliği alanında yalnızca mevzuat düzenlemelerinin bu alandaki gelişime yeterli gelmeyeceğini ifade eden Koca, "Kazaları ve kayıpları önleyebilmek ve en aza indirgemek için tüm paydaşlarımızla ortak uygulamalara imza atıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün ülke çapında geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızın artırılarak sürdürülmesi noktasında kararlıyız. Bu noktada tüm tarafların desteği ve işbirliğine ihtiyacımız var" mesajını verdi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sedat Yenidünya ise iş sağlığı ve güvenliği konusunda son dönemlere üniversitelerle ve ilgili paydaşlarla yakın temas halinde olduklarını söyledi. Yenidünya, "Paydaşlarımızla birlikte ortak akıl üzerinden hareket ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerimizle imzaladığımız iş birliği protokolü sayesinde iş hayatına atılacak gençlerimize ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Düzenlenen programda TİSK Hukuk İşleri Müdürü Nagehan Akan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ali Cengiz Gül ve DİSK temsilcisi de yer aldı.

Bakan Yardımcısı Koca:

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