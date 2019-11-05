Bakan Yardımcısı Koca: "Gençlerin işgücüne katılım oranı son 10 yılda yüzde 38’lerden yüzde 48’lere yükseldi"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Gençlerin işgücüne katılım oranı son 10 yılda yüzde 38’lerden yüzde 48’lere yükseldi. 2019 yılı Temmuz dönemi itibariyle yüksekokul veya fakülte mezunlarında istihdam oranı yüzde 68 ile tüm eğitim grupları içinde ilk sırayı almıştır. İkinci sırada ise yüzde 56 ile mesleki veya teknik lise mezunları yer almaktadır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Ulusal İstihdam, Beceri ve Eğitim Sempozyumu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak’ın katılımıyla başladı.

Uyumsuz eşleşme olgusunun ele alınacağı sempozyumun açılış konuşmasını yapan Koca, teknolojinin çalışma hayatı üzerindeki dönüştürücü etkilerinin dünyayı giderek kritik bir eşiğe doğru götürdüğünü ifade ederek, gençlerin işgücüne katılım oranının son 10 yılda yüzde 38’lerden yüzde 48’lere yükseldiğini kaydetti. Koca, "2019-2023 dönemini kapsayan 11’inci Kalkınma Planı’nın ana hedeflerinden biri de; başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılmasıdır. Ülkemizin sahip olduğu bu potansiyeli doğru ve etkili kullanmak için; yenilikçi ve kapsayıcı bir anlayışla birçok uygulama geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

"Beceri uyumsuzluğu, iş arayanlarla işverenlerin eşleştirilmesi esnasında en sık karşılaştığımız sorunlardan biri"

İşgücü Piyasası Araştırmalarında her 7 işverenden 1’inin eleman temininde güçlük yaşadığını belirttiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Koca, “Aynı araştırmada; işverenlerimiz eleman temininde en önde gelen güçlük çekme nedenini; mesleki beceri ve tecrübe eksikliği olarak belirtmişlerdir. Beceri uyumsuzluğu, iş arayanlarla işverenlerin eşleştirilmesi esnasında en sık karşılaştığımız sorunlardan biri. Bir tarafta işverenlerimiz; çağın ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek iş alanları açmak durumunda. Öbür taraftaysa, işgücünün özellikle de gençlerimizin, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre kendilerini yetiştirmeleri ve uzmanlaşmaları gerekiyor” dedi. "10 yıl önce lise ve üzeri işgücümüzün oranı yüzde 37 iken bugün yüzde 47’lere yükseldi"

"2019 yılı Temmuz dönemi itibariyle yüksekokul veya fakülte mezunlarında istihdam oranı yüzde 68 ile tüm eğitim grupları içinde ilk sırayı almıştır. İkinci sırada ise yüzde 56 ile mesleki veya teknik lise mezunları yer almaktadır" diyen Koca, Türkiye İşgücünde Uyumsuz Eşleşme Araştırmasında eğitim düzeyi ile uyumlu eşleşmeyi birlikte değerlendirdiklerini belirterek, "Bu oran genel lise mezunlarında yüzde 73 iken mesleki teknik lise mezunlarında yüzde 61 olarak bulunmuştur. Üniversite mezunlarında yüzde 72 iken yüksekokul mezunlarında yüzde 43 düzeyinde tespit edilmiştir" diye konuştu.

Yüksekokul ve mesleki teknik liselerde verilen teorik ve pratik eğitimlere rağmen; uyumlu eşleşme oranlarının düşük düzeyde olduğuna dikkat çeken Koca, "Bu da ülkemizdeki mesleki eğitimin neden daha cazip ve daha nitelikli hale getirilmesi gerektiğine bir işarettir. Üniversiteler ve eğitim camiası elbette oluşacak işgücünü daha nitelikli ve tecrübeye hazır hale getirme noktasında önemli rol oynuyor. Yeni nitelikler konusundaki temel bilgi ve becerileri kazandırılmalıdır. Eğitimi bugün artık okullarla sınırlı tutamayız. Çalışma dünyasının genelini etkileyen dinamizm, meslek hayatı üzerinde de doğrudan etkili olmaktadır. Bu yüzden iş hayatındaki başarı, mesleki eğitimin devamlılığıyla koşullu bir noktaya doğru gelmiştir" dedi.