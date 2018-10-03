HABER

Bakan Yardımcısı Koca'dan şehit ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 10:20 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in Sakarya'daki ailesini ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in Sakarya'daki ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk ve beraberindekilerle şehit Özdemir'in Adapazarı ilçesindeki evinin yanında kurulan taziye çadırına gelen Koca, şehidin bir ay önce evlendiği Yağmur Özdemir ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Koca, yaptığı açıklamada, "Acınızı paylaşıyoruz, Allah sizlere sabır versin. Sayın Valimiz burada, genel müdürümüz burada, teşkilatlarımız burada sizlerle beraber. Elimizden gelen yardımı yapacağız, hiçbir şüpheniz olmasın. Vatan sağolsun. Allah bir daha bu acıları göstermesin, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Daha sonra şehit Özdemir için mevlit okutuldu.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Işıksu, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Başkanı Mustafa Çolak da hazır bulundu.

Koca, daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

PARTNERBebeğin cinsiyeti belli oldu!Bebeğin cinsiyeti belli oldu!
Ömrünün 63 yılını kazı alanlarında geçirdiÖmrünün 63 yılını kazı alanlarında geçirdi
Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti kuruduKuyucuk Gölü Kuş Cenneti kurudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile şehit ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de hareketli anlar! Polis aracı koşarak yakaladı

TEM'de hareketli anlar! Polis aracı koşarak yakaladı

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

İnşaat ustasından çocuğa iğrenç taciz!

İnşaat ustasından çocuğa iğrenç taciz!

Rahip Brunson'ın avukatı AYM’ye başvurdu!

Rahip Brunson'ın avukatı AYM’ye başvurdu!

3 Ekim Şans Topu sonuçları: Milli Piyango 903. hafta Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

3 Ekim Şans Topu sonuçları: Milli Piyango 903. hafta Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.