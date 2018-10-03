Bakan Yardımcısı Koca'dan şehit ailesine ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in Sakarya'daki ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk ve beraberindekilerle şehit Özdemir'in Adapazarı ilçesindeki evinin yanında kurulan taziye çadırına gelen Koca, şehidin bir ay önce evlendiği Yağmur Özdemir ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Koca, yaptığı açıklamada, "Acınızı paylaşıyoruz, Allah sizlere sabır versin. Sayın Valimiz burada, genel müdürümüz burada, teşkilatlarımız burada sizlerle beraber. Elimizden gelen yardımı yapacağız, hiçbir şüpheniz olmasın. Vatan sağolsun. Allah bir daha bu acıları göstermesin, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Daha sonra şehit Özdemir için mevlit okutuldu.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Işıksu, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Başkanı Mustafa Çolak da hazır bulundu.

Koca, daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

